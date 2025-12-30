Fizeram puxadas de poste de eletricidade e abriram buraco na estrada. Quatro homens detidos

Manuela Micael
30 dez 2025, 08:28
GNR (imagem Getty)

Denúncia levou a GNR ao Monte da Caparica, em Almada

Quatro homens, entre os 27 e os 49 anos, foram detidos, na última sexta-feira, por atentado à segurança de transporte rodoviário, avançou a GNR esta terça-feira.

De acordo com comunicado enviado às redações, o Comando Territorial de Setúbal da GNR, através do Posto Territorial da Trafaria, recebeu uma denúncia de que quatro indivíduos estariam a danificar a via pública, na localidade do Monte da Caparica, no concelho de Almada.

Os militares da GNR deslocaram-se rapidamente para o local, onde constataram que os suspeitos estariam a realizar uma ligação direta de um poste de iluminação pública, com o propósito de garantir a iluminação das suas residências. E tinham feito um buraco na faixa de rodagem, facto que dificultava a normal circulação rodoviária.

Os quatro indivíduos foram detidos, constituídos arguidos, e os factos foram reportados ao Tribunal ao Tribunal Judicial de Almada. Todo o material utilizado pelos suspeitos para cometer o crime foi apreendido.

Temas: Gnr Monte da caparica Segurança rodoviária Puxadas

