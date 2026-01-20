Dezassete automóveis e motociclos apreendidos em Setúbal

Agência Lusa , AM
Há 38 min
Setúbal (GNR)

Foram identificadas 70 pessoas e fiscalizados 43 veículos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu no domingo 17 veículos devido a alterações às características, incluindo dois motociclos, no concelho de Setúbal, no âmbito de uma operação que visou uma concentração de carros, cujos condutores realizavam manobras perigosas.

Em comunicado, a GNR adianta que recebeu uma denúncia alertando para uma concentração de cidadãos e veículos, cujos condutores realizavam manobras perigosas, colocando em risco a segurança rodoviária na Zona Industrial da Mitrena, em Setúbal.

Os militares da Guarda fizeram montaram uma operação que resultou na identificação de 70 pessoas e na fiscalização de 43 veículos.

Da ação resultou ainda a apreensão de 17 veículos, devido a alterações às características, incluindo dois motociclos, bem como a elaboração de 44 autos de contraordenação.

Dos 44 autos de contraordenação, seis por alterações às características dos veículos, um por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, um por utilização indevida de telemóvel durante a condução e um por desobediência ao sinal regulamentar de paragem.

Foi ainda elaborado um auto de contraordenação por condução em sentido oposto ao estabelecido, um por falta de utilização do cinto de segurança e 23 por outras infrações rodoviárias.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) de Setúbal e dos Postos Territoriais de Palmela e Setúbal.

Temas: GNR Mitrena Setubal Automoveis

