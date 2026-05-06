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Suspeito de atirar em militares da GNR foi detido pela PJ

Agência Lusa , PP
Há 1h e 10min
GNR (Lusa/ Estele Silva)

A Polícia Judiciária, divulga, "através da Diretoria do Centro, deteve um homem com 70 anos por fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ocorridos no passado dia 21 de abril"

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira que deteve por suspeita de crime de homicídio na forma tentada o homem que atirou em dois militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) em 21 de abril.

“A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, deteve um homem com 70 anos por fortes indícios da prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ocorridos no passado dia 21 de abril, em Viseu”.

Na altura, a GNR disse à agência Lusa que, “no decorrer de uma investigação, no âmbito de uma denúncia de ameaças e ofensas à integridade física, e de posse de armas ilegais, e no cumprimento do mandado de busca, houve uma troca de disparos entre os militares e o suspeito”, junto da sua residência.

Segundo a PJ, “durante a intervenção policial, este reagiu a tiro, utilizando uma espingarda caçadeira, que detinha ilegalmente, atingindo dois militares nos membros superiores”.

“Na sequência do confronto, o agressor foi, também, atingido por um disparo na região abdominal”, referiu a PJ.

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No dia, foi assistido no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e transportado para o Hospital de Viseu, onde “permaneceu internado até receber alta, no passado dia 04 de maio, momento em que foi formalmente detido”.

O incidente aconteceu por volta das 07:00 do dia 21 de abril na localidade de Zonho, na freguesia de Côta, concelho de Viseu.

O detido será presente ao Tribunal Judicial de Viseu para aplicação das medidas de coação.

Temas: GNR Militares Detido Suspeito Polícia Judiciária
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