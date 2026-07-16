MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Dois militares da GNR feridos em colisão com veículo pesado em Proença-a-Nova. Helicóptero do INEM acionado 

Daniela Rodrigues
Há 1h e 44min
GNR
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Para já, não são conhecidas informações sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre as circunstâncias em que ocorreu a colisão

Dois militares da GNR ficaram feridos na sequência de uma colisão entre uma viatura da Guarda Nacional Republicana e um veículo pesado de mercadorias, ocorrida na Estrada Municipal M529-2, junto ao cruzamento das Corgas, no concelho de Proença-a-Nova.

O acidente mobilizou vários meios de socorro para o local, incluindo um helicóptero de emergência médica, que foi acionado para prestar apoio à ocorrência.

Os dois militares sofreram ferimentos, estando a ser assistidos pelas equipas de emergência. Para já, não são conhecidas informações sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre as circunstâncias em que ocorreu a colisão.

As autoridades encontram-se no local a desenvolver as diligências necessárias para apurar as causas do acidente.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: GNR Militares feridos Colisão Acidente
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Prisão preventiva para homem suspeito de disparos em prédio de Cascais. PSP apreende arsenal e uma granada

Há 19 min

Afinal os alunos vão mesmo ter de pedir às escolas para poderem consultar os exames

Há 38 min

IPMA alerta que "El Niño" já começou e prevê fenómeno forte até 2027

Há 1h e 12min

Dois militares da GNR feridos em colisão com veículo pesado em Proença-a-Nova. Helicóptero do INEM acionado 

Há 1h e 44min
Mais País

Mais Lidas

Uma vingança que chega oito anos depois: Ucrânia afunda navio russo que abriu fogo contra os seus militares no Estreito de Kerch

Ontem às 13:07

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

Ontem às 16:29

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Hoje às 10:23

"Sempre quis ser 'bombardeira'": "Tsyhancha" recusou duas promoções para poder continuar a pilotar um dos drones mais letais da Ucrânia

Ontem às 13:33

Contra a presença de um navio militar britânico nas suas águas, Argentina acusa Reino Unido de incursão militar ilegal nas Malvinas

Hoje às 06:50

Baixas médicas, movimentos do rato ou uso dos teclados: método da Meta para selecionar despedimentos está a gerar várias queixas

Ontem às 11:36

"Momento marcante" no combate à obesidade: UE aprova Wegovy em comprimido

Ontem às 18:23

Estava fora de serviço mas apercebeu-se de um assalto. Militar da GNR acaba no hospital após confrontos com assaltantes

Ontem às 21:54

"Ou largas o saco ou dou-te um tiro": gerente de supermercado assaltado em plena rua de Telheiras. Ladrões levaram 30 mil euros

Hoje às 11:59

A poucas horas da afixação das notas, ainda há professores a classificar exames e problemas reportados sem resposta

Hoje às 09:41

Mulher mata a mãe, esconde corpo num canteiro e muda de aspeto para escapar às autoridades

Hoje às 10:52

Mundial 2026: Inglaterra 1-2 Argentina (resultado final)

Ontem às 18:37