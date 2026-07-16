Dois militares da GNR feridos em colisão com veículo pesado em Proença-a-Nova. Helicóptero do INEM acionado 

Há 1h e 44min

Para já, não são conhecidas informações sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre as circunstâncias em que ocorreu a colisão

Dois militares da GNR ficaram feridos na sequência de uma colisão entre uma viatura da Guarda Nacional Republicana e um veículo pesado de mercadorias, ocorrida na Estrada Municipal M529-2, junto ao cruzamento das Corgas, no concelho de Proença-a-Nova.

O acidente mobilizou vários meios de socorro para o local, incluindo um helicóptero de emergência médica, que foi acionado para prestar apoio à ocorrência.

Os dois militares sofreram ferimentos, estando a ser assistidos pelas equipas de emergência. Para já, não são conhecidas informações sobre a gravidade dos ferimentos nem sobre as circunstâncias em que ocorreu a colisão.

As autoridades encontram-se no local a desenvolver as diligências necessárias para apurar as causas do acidente.