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Assaltos, cobre furtado e eletricidade roubada: megaoperação da GNR faz cinco detidos

Daniela Rodrigues
Há 3h e 9min
GNR
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Operação levou também à sinalização de uma menor de 15 anos

Cinco pessoas foram detidas numa megaoperação policial realizada nos concelhos de Alcobaça e Alenquer, no âmbito de uma investigação por furtos em estabelecimentos comerciais e furto de energia elétrica.

Durante a operação, os militares apreenderam droga, dinheiro, cablagem de cobre descarnada alegadamente furtada de linhas telefónicas, material elétrico proveniente da rede pública e equipamento utilizado no corte de cabos.

A TVI e CNN Portugal sabem que três dos detidos, com idades entre os 17 e os 39 anos, são suspeitos de vários furtos em estabelecimentos comerciais ocorridos desde novembro de 2025, sobretudo no concelho de Alcobaça. Dois deles têm antecedentes criminais relacionados com tráfico de droga e furtos.

Durante uma das buscas, em Alenquer, foi ainda descoberta uma ligação ilegal à rede elétrica nacional. Um homem de 40 anos e uma mulher de 36 foram detidos em flagrante delito por suspeitas de furto de energia elétrica.

A operação levou também à sinalização de uma menor de 15 anos, encontrada sozinha numa habitação, e de um jovem de 19 anos com deficiência psicomotora grave, que foi encaminhado para uma instituição com apoio dos bombeiros. Um cão bebé foi igualmente recolhido pelos serviços veterinários municipais.

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Os cinco detidos deverão ser presentes, até quinta-feira, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Leiria.

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Temas: GNR Megaoperação Roubo eletricidade Assaltos Roubos
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