Assaltos, cobre furtado e eletricidade roubada: megaoperação da GNR faz cinco detidos

Há 3h e 9min

Operação levou também à sinalização de uma menor de 15 anos

Cinco pessoas foram detidas numa megaoperação policial realizada nos concelhos de Alcobaça e Alenquer, no âmbito de uma investigação por furtos em estabelecimentos comerciais e furto de energia elétrica.

Durante a operação, os militares apreenderam droga, dinheiro, cablagem de cobre descarnada alegadamente furtada de linhas telefónicas, material elétrico proveniente da rede pública e equipamento utilizado no corte de cabos.

A TVI e CNN Portugal sabem que três dos detidos, com idades entre os 17 e os 39 anos, são suspeitos de vários furtos em estabelecimentos comerciais ocorridos desde novembro de 2025, sobretudo no concelho de Alcobaça. Dois deles têm antecedentes criminais relacionados com tráfico de droga e furtos.

Durante uma das buscas, em Alenquer, foi ainda descoberta uma ligação ilegal à rede elétrica nacional. Um homem de 40 anos e uma mulher de 36 foram detidos em flagrante delito por suspeitas de furto de energia elétrica.

A operação levou também à sinalização de uma menor de 15 anos, encontrada sozinha numa habitação, e de um jovem de 19 anos com deficiência psicomotora grave, que foi encaminhado para uma instituição com apoio dos bombeiros. Um cão bebé foi igualmente recolhido pelos serviços veterinários municipais.

Os cinco detidos deverão ser presentes, até quinta-feira, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Leiria.