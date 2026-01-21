GNR apreende 11 mil euros de produtos ilícitos relacionados com tabagismo na Madeira

Há 30 min

Operação de fiscalização incidiu sobre oito estabelecimentos comerciais

O comando territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu mercadoria ilícita relacionada com tabagismo, num valor estimado de 11.245,54 euros, entre sexta e segunda-feira, na Madeira, comunicou esta quarta-feira aquela força de segurança.

A operação de fiscalização incidiu sobre oito estabelecimentos comerciais, bem como sobre a circulação de mercadorias, incluindo produtos provenientes do exterior da Região Autónoma da Madeira e de outros estados-membros da União Europeia, tendo sido levantados 11 autos de contraordenação.

"As ações tiveram como objetivo verificar e reforçar o cumprimento das obrigações fiscais por parte dos operadores económicos, no âmbito da aquisição, transporte e comercialização de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo, nomeadamente produtos do tabaco, produtos com nicotina, líquidos para cigarros eletrónicos e bebidas alcoólicas”, lê-se.

Entre os produtos apreendidos estão: 975 embalagens de bolsas com nicotina, correspondentes a 11.166 saquetas individuais, num total de 5.957,2 gramas; 2.440 cigarros com estampilhas caducadas; 1.100 cigarros de tabaco aquecido com estampilhas caducadas; 44 unidades de líquido para cigarros eletrónicos, correspondentes a 88 mililitros, sem estampilha fiscal; 736 unidades de líquido para cigarros eletrónicos, com e sem nicotina, correspondentes a 7.720 mililitros; 10,8 litros de bebidas alcoólicas sem estampilha ou com estampilha caducada; 12 vaporizadores.