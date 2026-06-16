Sete detidos e nove lares encerrados em Lousada após investigação da GNR

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Arguidos são acusados de quatro homicídios qualificados e atuam como uma “organização de família”, aponta investigação

Pelo menos sete funcionários foram detidos e nove lares encerrados em Lousada, esta terça-feira, sob acusação de maus-tratos a idosos em residências ilegais após uma investigação da GNR, apurou a CNN Portugal.

Onze idosos - 9 mulheres e dois homens -, com idades entre os 78 e 95 anos, foram retirados destes alojamentos. Os detidos - seis mulheres e um homem - têm entre 25 e 65 anos.

A investigação teve início em 2019, durante a pandemia de covid-19, e, na altura, a Câmara Municipal de Lousada denunciou os primeiros casos de abusos, incluindo ao Ministério Público. A falta de condições para abrigar os idosos, assim como a ausência de visitas de familiares, levantaram suspeitas.

"No decorrer da ação policial, apurou-se que as residências (...) não reuniam condições de salubridade, higiene e o número adequado de cuidadores para garantir o bem-estar e a segurança dos utentes. Durante a ação, os idosos foram encaminhados para locais de acolhimento identificados pela Segurança Social", indicou a GNR em comunicado.

Segundo a investigação, os detidos atuaram como uma “organização de família”, uma vez que há vários familiares a trabalhar juntos nestes locais.

A CNN Portugal sabe que uma das detidas na operação de hoje já tinha sido presa no passado. Contudo, permaneceu sempre em liberdade.

Os detidos vão ser presentes a tribunal esta quarta-feira, às 14 horas, em Penafiel.