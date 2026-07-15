MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

GNR detetou este ano mais de 4.000 infrações relacionadas com pneus

Agência Lusa , TFR
Há 54 min
Operação STOP da GNR e PSP (LUSA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A GNR chama a atenção para a importância da manutenção preventiva dos pneus e apela a todos os condutores para que, antes de iniciarem as suas viagens, verifiquem o estado geral dos seus veículos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou entre 1 de janeiro e 15 de junho 4.187 infrações relacionadas com pneus que não cumprem as condições legalmente exigidas, divulgou esta quarta-feira a guarda.

Em 2025 foram contabilizadas 8.557 infrações, refere o comunicado GNR, que adianta que nesse ano foram registados 889 veículos envolvidos em acidentes que apresentavam deficiências nos pneus. Este ano esse número ascendia a 576 veículos.

Na nota, a GNR chama a atenção para a importância da manutenção preventiva dos pneus e apela a todos os condutores para que, antes de iniciarem as suas viagens, verifiquem o estado geral dos seus veículos.

“Os pneus constituem o único ponto de contacto entre o veículo e a estrada, sendo determinantes para a estabilidade, capacidade de travagem, aderência e controlo da direção”, lembra a GNR, reforçando que a sua utilização em más condições aumenta o risco de acidente, sobretudo em viagens longas, em autoestrada e em períodos de temperaturas elevadas.

A GNR recorda que durante o verão, as elevadas temperaturas do pavimento e o aumento da carga transportada, resultante das deslocações de férias, favorecem o sobreaquecimento dos pneumáticos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“Quando associados a pressões incorretas, desgaste excessivo, cortes, deformações ou envelhecimento da borracha, estes fatores podem potenciar rebentamentos, perda de aderência, aumento da distância de travagem e perda de controlo do veículo”, alerta a Guarda.

Assim, a GNR aconselha os condutores a verificar a pressão dos pneus, ajustando-a à carga transportada e às recomendações do fabricante, pois a pressão difere consoante a carga, antes de iniciar a viagem.

Recomenda também aos condutores que confirmem se a profundidade do piso respeita o limite mínimo legal e se o desgaste é uniforme, a inspecionar visualmente os pneus, verificando a existência de cortes, deformações, fissuras ou objetos incrustados e a verificar o estado do pneu sobressalente, quando existente.

“Se tiver que efetuar a troca de um pneu em autoestrada num se posicione dentro da faixa de rodagem, se não for possível contacte o Posto de Trânsito da GNR mais próximo”, refere a Guarda.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: GNR Infrações Pneus
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Nova tecnologia permite medir humidade florestal na Península Ibérica para prevenir incêndios

Há 21 min

PSP encontra arsenal e uma granada numa residência em Cascais após terem sido feitos vários disparos

Há 48 min

GNR detetou este ano mais de 4.000 infrações relacionadas com pneus

Há 54 min

Mulher encontrada morta após alegada discussão com vizinho na Madeira. PJ está a investigar

Há 1h e 12min
Mais País

Mais Lidas

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

13 jul, 19:47

Mais de 100 mil pessoas na rua, um príncipe a liderar uma remada: foi assim a chegada da Noruega a casa depois de fazer história no Mundial

Ontem às 12:30

Caso Luís Neves. São estas as imagens que desmentem o ministro

13 jul, 21:17

Ventura entrou na sala da IL no Parlamento sem autorização e filmou interior. Aguiar-Branco aceita queixa contra presidente do Chega

Ontem às 11:02

Seis trabalhadores mortos em incêndio em obra no centro de Bruxelas

Ontem às 14:42

"Sem soldados. Apenas máquinas". Pela primeira vez, Ucrânia atacou Rússia com drone anfíbio armado com robô

Ontem às 10:30

Esteve preso mais de dois anos por causa de Tancos, mas foi absolvido: Estado terá agora de o indemnizar em 50 mil euros

Ontem às 07:34

Jovem de 17 anos que foi "dar mergulhos" com grupo de amigos morre afogado no rio Douro

Ontem às 17:37

Pensava que estava a oferecer um perfume de luxo à namorada. Afinal, continha um veneno mortal usado por espiões russos

13 jul, 15:50

Apanhada por populares que chamaram a GNR: mulher detida por suspeita de atear incêndio em Viseu

13 jul, 14:34

Estava a limpar o terreno e foi detido por causar incêndio na Guarda

13 jul, 14:03

Euromilhões: conheça a chave desta terça-feira

Ontem às 20:23