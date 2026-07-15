GNR detetou este ano mais de 4.000 infrações relacionadas com pneus

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A GNR chama a atenção para a importância da manutenção preventiva dos pneus e apela a todos os condutores para que, antes de iniciarem as suas viagens, verifiquem o estado geral dos seus veículos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetou entre 1 de janeiro e 15 de junho 4.187 infrações relacionadas com pneus que não cumprem as condições legalmente exigidas, divulgou esta quarta-feira a guarda.

Em 2025 foram contabilizadas 8.557 infrações, refere o comunicado GNR, que adianta que nesse ano foram registados 889 veículos envolvidos em acidentes que apresentavam deficiências nos pneus. Este ano esse número ascendia a 576 veículos.

Na nota, a GNR chama a atenção para a importância da manutenção preventiva dos pneus e apela a todos os condutores para que, antes de iniciarem as suas viagens, verifiquem o estado geral dos seus veículos.

“Os pneus constituem o único ponto de contacto entre o veículo e a estrada, sendo determinantes para a estabilidade, capacidade de travagem, aderência e controlo da direção”, lembra a GNR, reforçando que a sua utilização em más condições aumenta o risco de acidente, sobretudo em viagens longas, em autoestrada e em períodos de temperaturas elevadas.

A GNR recorda que durante o verão, as elevadas temperaturas do pavimento e o aumento da carga transportada, resultante das deslocações de férias, favorecem o sobreaquecimento dos pneumáticos.

“Quando associados a pressões incorretas, desgaste excessivo, cortes, deformações ou envelhecimento da borracha, estes fatores podem potenciar rebentamentos, perda de aderência, aumento da distância de travagem e perda de controlo do veículo”, alerta a Guarda.

Assim, a GNR aconselha os condutores a verificar a pressão dos pneus, ajustando-a à carga transportada e às recomendações do fabricante, pois a pressão difere consoante a carga, antes de iniciar a viagem.

Recomenda também aos condutores que confirmem se a profundidade do piso respeita o limite mínimo legal e se o desgaste é uniforme, a inspecionar visualmente os pneus, verificando a existência de cortes, deformações, fissuras ou objetos incrustados e a verificar o estado do pneu sobressalente, quando existente.

“Se tiver que efetuar a troca de um pneu em autoestrada num se posicione dentro da faixa de rodagem, se não for possível contacte o Posto de Trânsito da GNR mais próximo”, refere a Guarda.