GNR lança operação especial para travar excesso de velocidade nas estradas portuguesas

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Os militares poderão ainda marcar presença em "pontos negros" situados dentro de localidades na área de intervenção da GNR

A GNR vai reforçar, entre esta segunda-feira e domingo, a fiscalização da velocidade nas estradas com maior sinistralidade e incumprimento dos limites de velocidade, anunciou a força de segurança.

A campanha "RoadPol - Velocidade" vai incidir sobretudo em itinerários principais (IP), complementares (IC) e autoestradas, disse à Lusa fonte da GNR.

Os militares poderão ainda marcar presença em "pontos negros" situados dentro de localidades na área de intervenção da GNR, acrescentou.

Durante o ano passado, esta força policial controlou mais de 20,5 milhões de veículos e "registou mais de 94 mil excessos de velocidade", referiu, em comunicado, a GNR.

A operação, que visa "a promoção de segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas", decorre "no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol)".