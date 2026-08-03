GNR lança operação especial para travar excesso de velocidade nas estradas portuguesas

Agência Lusa , TFR
Há 32 min
Operação de fiscalização rodoviária da GNR
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Os militares poderão ainda marcar presença em "pontos negros" situados dentro de localidades na área de intervenção da GNR

A GNR vai reforçar, entre esta segunda-feira e domingo, a fiscalização da velocidade nas estradas com maior sinistralidade e incumprimento dos limites de velocidade, anunciou a força de segurança.

A campanha "RoadPol - Velocidade" vai incidir sobretudo em itinerários principais (IP), complementares (IC) e autoestradas, disse à Lusa fonte da GNR.

Os militares poderão ainda marcar presença em "pontos negros" situados dentro de localidades na área de intervenção da GNR, acrescentou.

Durante o ano passado, esta força policial controlou mais de 20,5 milhões de veículos e "registou mais de 94 mil excessos de velocidade", referiu, em comunicado, a GNR.

A operação, que visa "a promoção de segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas", decorre "no âmbito da Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol)".

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: GNR Fiscalização excesso de velocidade Estradas portuguesas RoadPol - Velocidade
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Longas filas para transportes grátis no Porto continuam. Autarquia apela ao uso dos meios online

Há 30 min

Candidaturas ao ensino superior já superam ritmo do ano passado apesar do caos nos exames

Há 30 min

Jovem detido por causar incêndio florestal com motorroçadora em Celorico da Beira

Há 30 min

Homem detido à porta da esquadra de Leiria por agredir companheira na presença do filho de dois anos

Há 31 min
Mais País

Mais Lidas

Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

Ontem às 19:37

Avião da TAP que ia para Boston obrigado a divergir para os Açores após declarar emergência

Ontem às 17:06

Menino de dois anos encontrado com vida após várias horas desaparecido em Vila Franca de Xira

Hoje às 08:23

Duas irmãs americanas ficaram hospedadas num pitoresco B&B inglês. O drama começou quando a chave do quarto se partiu

Ontem às 09:00

Começou a viajar sozinha aos 13 anos e já visitou quase todos os países do mundo

1 ago, 11:00

"Tenho muito mais vida aqui": sem dinheiro para aproveitar a vida nos EUA, Paula mudou-se para Portugal

1 ago, 09:00

Aproveite o verão: segunda-feira já chove

1 ago, 19:33

Bebé de 14 meses atropelado por familiar fica em estado grave

Ontem às 09:16

Gasóleo sobe, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

31 jul, 11:18

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

30 jul, 11:03

Três mulheres furtam supermercado no Porto e agridem funcionária para fugir

Hoje às 08:34

O novo desafio dos millennials: fazer com que os monovolumes voltem a ser fixes

Ontem às 16:00