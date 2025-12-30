Militar da GNR condenado a 13 anos de prisão por burlas a idosos está barricado no posto de Felgueiras

Agência Lusa , MJC
30 dez 2025, 20:35
GNR

O militar barricou-se cerca das 15:00. A GNR “está a montar um perímetro de segurança nas redondezas”

Um militar da GNR condenado a 13 anos de prisão por burlas superiores a 400 mil euros está barricado desde esta tarde no interior do posto da GNR de Felgueiras, distrito do Porto, indicou fonte desta força segurança.

A mesma fonte explicou à agência Lusa que o militar barricou-se cerca das 15:00 e que a GNR “está a montar um perímetro de segurança nas redondezas”, acrescentando que estão a aguardar o reforço de meios, nomeadamente de uma equipa de negociadores.

O militar, colocado à data das burlas no posto da GNR de Fafe, tem 13 anos de cadeia para cumprir por instigar um esquema de burlas superiores a 400 mil euros, que lhe permitiu ter uma vida de luxo, juntamente com a mulher, que era auditora de justiça e futura juíza.

Está atualmente colocado no posto de Felgueiras, enquanto aguarda o desfecho de recursos pendentes.

Em novembro de 2022, o Tribunal de Guimarães (tribunal de primeira instância) condenou o arguido por dezenas de crimes de instigação de burla qualificada e por branqueamento de capitais, aplicando-lhe, em cúmulo jurídico, a pena única de 13 anos de cadeia, assim como a proibição do exercício de funções de GNR por um período de cinco anos.

Após recursos, a pena viria a ser confirmada, primeiro, em junho de 2024, pelo Tribunal da Relação de Guimarães, e em março deste ano, pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Na acusação, o Ministério Público (MP) sustentava que o esquema passou por o pai do GNR, “muito conhecido, considerado e com boa reputação na sua área de residência, acolitado pela sua mulher sempre que necessário, pedir dinheiro emprestado a pessoas que nele confiavam, geralmente pessoas de idade, enganando-as com uma simulada situação de urgência e aflição”.

Segundo o MP, através deste esquema de burlas, conseguiram mais de 400 mil euros, os quais permitiram uma vida de luxo ao filho (GNR) e à mulher, auditora de justiça.

Em relação à esposa do militar da GNR, o STJ manteve a pena suspensa de quatro anos e meio a que tinha sido condenada por branqueamento.

Os pais do militar da GNR também foram condenados.

Temas: GNR Felgueiras Barricado

Crime e Justiça

Prisão preventiva para duas jovens condenadas pela morte de rapaz em Vila Franca de Xira

Ontem às 17:33

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Jovem de 16 anos baleado em Oeiras

Ontem às 08:31

Disparos com armas de guerra na Charneca da Caparica deixam viatura crivada de balas

6 jan, 18:41
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41

Professores criticam tutela por querer obrigar docentes a registar sumários

Ontem às 12:27

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00