Mais de 9 toneladas de produtos agrícolas apreendidas e 47 detidos em operação da GNR

Agência Lusa , PP
Há 1h e 45min
GNR (Lusa)

A operação decorreu entre os dias 1 de julho de 2025 e 15 de fevereiro de 2026

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Nove toneladas de produtos agrícolas apreendidos, 47 detidos e a deteção de quatro crimes de tráfico de seres humanos são o resultado de mais de 6.000 ações realizadas pela GNR, no âmbito da Operação Campo Seguro, foi hoje anunciado.

A operação decorreu entre os dias 1 de julho de 2025 e 15 de fevereiro de 2026 e teve como objetivo prioritário intensificar o patrulhamento, a sensibilização e a fiscalização nas explorações agrícolas e florestais, visando a repressão de ilícitos criminais, como o furto de produtos e máquinas, e a prevenção da sinistralidade com veículos agrícolas.

No âmbito da operação de nível nacional, os militares da GNR realizaram 4.219 ações de patrulhamento e 2.054 ações de fiscalização direcionadas para a segurança no mundo rural e transporte de produtos, das quais resultaram 47 detenções, maioritariamente por furto de produtos agrícolas e máquinas, e a identificação de 95 pessoas.

“Ao nível da criminalidade, registaram-se 379 furtos e foram detetados 4 crimes de tráfico de seres humanos em contexto laboral”, salienta a GNR em comunicado.

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A GNR apreendeu ainda cerca de 9 toneladas de produtos agrícolas, com particular destaque para os distritos de Beja, onde foram apreendidos 4.698,5 quilos de azeitona, e Évora, onde os militares apreenderam 1.771 quilos de azeitona.

Foram ainda apreendidos 1.150 quilos de alfarroba e 234 de abacate em Faro, 218 quilos de azeitona em Portalegre, assim como 445 quilos de cortiça e 240 quilos de pinha mansa em Santarém.

Temas: GNR Detidos Nove toneladas Apreendidas Produtos agrícolas

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