Homem suspeito de provocar incêndio por negligência em Alvaiázere foi detido pela GNR

Há 1h e 36min

GNR de Leiria explica que os militares foram alertados para um foco de incêndio rural na localidade de Cortiça, na sexta-feira.

Um homem de 62 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeita de provocar um incêndio rural por negligência, na localidade de Cortiça, no concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria, informou aquela força policial.

Segundo um comunicado do Comando Territorial da GNR de Leiria, os militares foram alertados para um foco de incêndio rural na localidade de Cortiça, na sexta-feira.

Após chegarem ao local e no decorrer das "diligências policiais e da avaliação das causas", "apurou-se que o fogo teve origem na realização de trabalhos agrícolas com o uso de uma roçadora com disco".

O incêndio consumiu uma área estimada de 250 metros quadrados de mato rasteiro antes de ser extinto, informa a GNR.

O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alvaiázere.

A GNR alerta que a realização de queimadas, de queima de amontoados e de fogueiras é interdita sempre que se verifique um nível de perigo de incêndio rural "muito elevado" ou "máximo", estando dependente de autorização ou de comunicação prévia nos restantes períodos.

"Para evitar acidentes, siga as regras de segurança, esteja sempre acompanhado e leve consigo o telemóvel."

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), disponibiliza a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520), que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém hoje sete distritos de Portugal continental sob aviso vermelho devido à onda de calor, menos seis do que no sábado.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está hoje ativo - até às 23:00 - nos distritos Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Setúbal e Castelo Branco.

Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria passaram a estar sob aviso laranja, o segundo nível mais grave.

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Faro e Vila Real continuam também hoje sob aviso laranja, devido à persistência de valores muito elevados de temperatura, quer da máxima, quer da mínima.

O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.

O Governo declarou na quinta-feira situação de alerta em Portugal devido às altas temperaturas esperadas até segunda-feira, tendo emitido despachos de exceção para proibir a utilização de maquinaria em atividades agrícolas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou também na quarta-feira o estado de prontidão especial para o nível III (intermédio/alto), tendo em conta o previsível "agravamento muito significativo” do perigo de incêndios rurais nos dias seguintes.

Nesse dia, o dispositivo de combate a incêndios rurais foi reforçado para entrar na sua capacidade máxima.