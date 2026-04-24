Usou arma branca e deixou duas pessoas feridas. Vai ficar em prisão preventiva

Há 2h e 31min

A detenção foi realizada no domingo, Castelo Branco, na sequência de uma ocorrência que envolveu agressões entre indivíduos

Um homem de 51 anos detido por ser o presumível autor de um crime de homicídio na forma tentada, no domingo, no concelho de Castelo Branco, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Em comunicado enviado esta sexta-feira à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explicou que a detenção foi realizada no domingo na sequência de uma ocorrência que envolveu agressões entre indivíduos, alegadamente com recurso a arma branca.

“Os militares deslocaram-se de imediato para o local onde se depararam com duas vítimas, um homem e uma mulher, que apresentavam diversos ferimentos”, lê-se no comunicado.

As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco e transportadas para uma unidade hospitalar, a fim de ser avaliado o estado de saúde.

“O agressor já se tinha colocado em fuga, pelo que foram realizadas diligências policiais no sentido de o localizar, tendo sido intercetado e detido, e apreendidos os objetos presumivelmente utilizados na prática das agressões”.

Segundo a GNR, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco, que aplicou ao suspeito a medida de coação de prisão preventiva.