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Usou arma branca e deixou duas pessoas feridas. Vai ficar em prisão preventiva

Agência Lusa , PP
Há 2h e 31min
GNR (imagem Getty)

A detenção foi realizada no domingo, Castelo Branco, na sequência de uma ocorrência que envolveu agressões entre indivíduos

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Um homem de 51 anos detido por ser o presumível autor de um crime de homicídio na forma tentada, no domingo, no concelho de Castelo Branco, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Em comunicado enviado esta sexta-feira à agência Lusa, o Comando Territorial de Castelo Branco da GNR explicou que a detenção foi realizada no domingo na sequência de uma ocorrência que envolveu agressões entre indivíduos, alegadamente com recurso a arma branca.

“Os militares deslocaram-se de imediato para o local onde se depararam com duas vítimas, um homem e uma mulher, que apresentavam diversos ferimentos”, lê-se no comunicado.

As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco e transportadas para uma unidade hospitalar, a fim de ser avaliado o estado de saúde.

“O agressor já se tinha colocado em fuga, pelo que foram realizadas diligências policiais no sentido de o localizar, tendo sido intercetado e detido, e apreendidos os objetos presumivelmente utilizados na prática das agressões”.

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Segundo a GNR, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Castelo Branco, que aplicou ao suspeito a medida de coação de prisão preventiva.

Temas: GNR Castelo branco Prisão preventiva Detido Suspeito de homicídio
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