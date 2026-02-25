Catorze pessoas detidas por suspeita de tráfico de droga no Grande Porto e Famalicão

Há 1h e 15min

Catorze pessoas foram detidas, 12 homens e duas mulheres, na terça-feira em vários concelhos do Grande Porto e em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, por suspeita de tráfico de droga.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto da GNR indica que a investigação por crime de tráfico de estupefacientes que culminou em 14 detenções teve uma duração de cerca de dois anos.

A operação incluiu 22 buscas, das quais 20 domiciliárias, uma em estabelecimento de restauração e bebidas e outra em armazém.

Foram ainda apreendidas 5.040 doses de haxixe, 2.171 doses de MDMA, 750 doses de cocaína, 537 doses de ecstasy, 410 doses de canábis, 28,2 gramas de cetamina e 5,8 gramas de cogumelos mágicos, bem como 10741 euros em dinheiro.

Da operação resultou ainda a apreensão de cinco armas de fogo, uma arma de alarme, 15 balanças de precisão, quatro viaturas, uma estufa de canábis, fertilizantes e material relacionado com o corte, embalamento e dosagem do produto estupefaciente.

Segundo a GNR, no decorrer da ação, foram ainda constituídos arguidos três mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 25 e os 56 anos, por posse de produto estupefaciente.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Penafiel.

Na nota de imprensa enviada à agência Lusa, o Comando Territorial da GNR do Porto destaca que esta ação contou com o reforço de núcleos de investigação criminal e núcleos de investigação e apoio a vítimas específicas de vários concelhos, nomeadamente Porto, Amarante, Penafiel, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, bem como da equipa cinotécnica do Destacamento de Intervenção do Porto.

Com o apoio da PSP do Porto, também participaram o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação, o Destacamento de Trânsito do Porto, da Unidade de Intervenção, e os Núcleos de Investigação Criminal dos Comandos Territoriais de Braga, Viana do Castelo e Vila Real.