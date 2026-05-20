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Ameaças e agressões levam GNR a descobrir arsenal em Vieira do Minho

Magda Magalhães
Há 55 min
GNR
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Militares da GNR realizaram buscas domiciliárias e em veículo

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu nove armas de fogo e mais de 800 munições a um homem de 59 anos investigado por "ameaças e ofensas à integridade física", no concelho de Vieira do Minho.

Através de comunicado, o Comando Territorial de Braga explica que a operação foi conduzida pelo Posto Territorial de Vieira do Minho, na terça-feira, no âmbito de uma investigação em curso.

Durante operação, os militares da Guarda "deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária e um em veículo, tendo apreendido vários objetos que constituem meios de prova relacionados com a conduta do arguido".

Segundo a GNR, os objetos apreendidos e os factos apurados serão comunicados ao Tribunal Judicial de Vieira do Minho.

 

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Temas: GNR Buscas Mandado Ameaças Agressões

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