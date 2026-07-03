Cinco anos de investigação resultam em cinco arguidos por burla

Há 38 min

Operação decorreu nos distritos do Porto e de Coimbra

A GNR da Guarda constituiu cinco arguidos, na quarta-feira, por crimes de burla, no âmbito de uma investigação que decorreu nos distritos do Porto e Coimbra, e apreendeu 4.210 euros em numerário, telemóveis e material informático.

“No âmbito da investigação que decorria há cerca de cinco anos, os militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial da Guarda apuraram que os suspeitos se dedicavam, de forma reiterada, à prática do crime de burla nos distritos da Guarda, Coimbra e Porto”, adiantou o Comando Territorial da GNR da Guarda, em comunicado enviado à agência Lusa.

As diligências culminaram na quarta-feira, 01 de julho, com o cumprimento de quatro mandados de busca domiciliária e três mandados de busca não domiciliária em veículos, nos distritos do Porto e de Coimbra.

A ação resultou na constituição de cinco arguidos, quatro mulheres e um homem, com idades compreendidas entre os 29 e 73 anos, acrescentou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Foram ainda apreendidos vários documentos, 4.210 euros em numerário, vários telemóveis e diverso material informático.

A operação contou com o apoio do Comando Territorial do Porto, do Comando Territorial de Coimbra e do Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública do Porto.