Prisão preventiva para suspeito de 12 assaltos a residências em Aveiro

Há 41 min

Um homem de 50 anos foi detido em Aveiro pela suspeita de 12 furtos qualificados em residências e vai aguardar o processo em prisão preventiva. A GNR apreendeu diversos artigos utilizados nos assaltos

Um homem de 50 anos detido por suspeita da autoria de vários assaltos a residências em Aveiro vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Em comunicado, a GNR esclareceu que o detido foi presente na quinta-feira ao Tribunal de Aveiro para primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

Segundo a GNR, o homem dedicava-se à prática de furtos em residências, com o intuito de obter receita através da venda dos bens furtados, sendo suspeito de pelo menos 12 furtos qualificados ocorridos durante o último mês no concelho de Aveiro.

O suspeito, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, foi detido na terça-feira no âmbito de uma investigação por crime de furto qualificado, que decorria há cerca de um mês.

No seguimento das diligências policiais, foi efetuada uma busca domiciliária, que culminou na apreensão de diversos artigos utilizados na prática dos crimes.