Abordava idosos à porta dos multibancos e roubava dinheiro com violência

Há 2h e 36min

Homem de 58 anos foi detido pela GNR em Aveiro

Um homem de 58 anos foi detido na quarta-feira no concelho de Aveiro, por crimes de roubo e furto a idosos em máquinas de multibanco, por vezes com recurso ao uso da força física, informou a GNR.

O homem suspeito abordava vítimas especialmente vulneráveis, com idades entre os 65 e os 83 anos, junto a máquinas de multibanco, para lhes roubar o dinheiro, recorrendo, por vezes, ao uso de força física, adianta a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Os roubos e furtos ocorreram nos concelhos de Aveiro, São João da Madeira (Aveiro), Anadia (Aveiro) e Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, e Penafiel, no Porto.

No decorrer das diligências policiais, foram feitas duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, que terminaram com a recuperação de 778 euros em numerário.