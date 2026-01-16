Abordava idosos à porta dos multibancos e roubava dinheiro com violência

Agência Lusa , AM
Há 2h e 36min
GNR (Lusa/ Estele Silva)

Homem de 58 anos foi detido pela GNR em Aveiro

Um homem de 58 anos foi detido na quarta-feira no concelho de Aveiro, por crimes de roubo e furto a idosos em máquinas de multibanco, por vezes com recurso ao uso da força física, informou a GNR.

O homem suspeito abordava vítimas especialmente vulneráveis, com idades entre os 65 e os 83 anos, junto a máquinas de multibanco, para lhes roubar o dinheiro, recorrendo, por vezes, ao uso de força física, adianta a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Os roubos e furtos ocorreram nos concelhos de Aveiro, São João da Madeira (Aveiro), Anadia (Aveiro) e Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, e Penafiel, no Porto.

No decorrer das diligências policiais, foram feitas duas buscas, uma domiciliária e outra em veículo, que terminaram com a recuperação de 778 euros em numerário.

Temas: GNR Aveiro Detido Idosos Roubo

Crime e Justiça

Denúncia de toxicodependente levou à detenção de polícias suspeitos de tortura e violação

Há 1h e 0min

Abordava idosos à porta dos multibancos e roubava dinheiro com violência

Há 2h e 36min

Fingia ser polícia nas redes sociais e burlava vítimas com promessas de anular multas

Há 3h e 0min

PJ detém suspeito de ter matado familiar e queimado o corpo em Felgueiras

Ontem às 20:17
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Tracking poll, dia 10: Cotrim desliza mas mantém-se no trio liderado por Seguro e Ventura. Gouveia e Mendes de fora

14 jan, 20:35

Ex-assessora da IL que acusa Cotrim de assédio diz que "os factos foram reportados em sede interna no decurso de 2023"

Ontem às 10:49

Tracking poll, dia 11: três candidatos cada vez mais destacados para ida à segunda volta

Ontem às 21:08

Polémica entre FC Porto e fotojornalistas: sindicato pede recusa de imposições para trabalhar no Estádio do Dragão

14 jan, 17:05

Grávida tem bebé na casa de banho do hospital CUF Tejo e tenta desfazer-se do feto na sanita

Há 2h e 30min

Avião "civil" de frota secreta militar dos EUA esteve envolvido no primeiro ataque a barco nas Caraíbas

14 jan, 12:30

Médicos retiram tumor de mais de 60 quilos a paciente

Ontem às 10:37

Trump mostrou dedo do meio e disse "vai-te f...." a trabalhador da Ford durante visita a fábrica

Ontem às 11:29

Três mortos e quatro feridos em colisão no IC2

Ontem às 18:02

Carjacking no Porto termina com perseguição e quatro feridos em Gondomar

Ontem às 08:26

Entre a falta de assistentes e professores, há nas escolas portuguesas uma "erva daninha" que "não lembra ao diabo"

Ontem às 23:00

Exclusivo. Crimes de deputado ao vivo e a cores: TVI e CNN Portugal revelam todas as imagens que tramaram Miguel Arruda 

Ontem às 20:01