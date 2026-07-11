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Militar da Brigada de Trânsito da GNR morre por atropelamento no IC2

Agência Lusa , MJC
Há 32 min
Operação STOP da GNR e PSP (LUSA)
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O militar da BT de Leiria estava a controlar o trânsito junto de um camião que se havia incendiado pouco antes e, cerca das 23:20, foi atropelado

Um militar da Brigada de Trânsito (BT) da GNR foi atropelado mortalmente por um veículo no IC2 na sexta-feira à noite, em Redondas, concelho de Alcobaça, confirmou fonte da instituição.

O militar da BT de Leiria estava a controlar o trânsito junto de um camião que se havia incendiado pouco antes e, cerca das 23:20, foi atropelado por um condutor que não parou no local mas depois regressou e apresentou-se junto das autoridades, tendo sido detido.

O condutor apresentava uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 gramas por litro, que é considerado um crime punível com pena de prisão.

O caso verificou-se ao quilómetro 88 do IC2, perto da localidade de Redondas, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça e, no momento do acidente, o incêndio já estava extinto.

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Temas: GNR Atropelamento Alcobaça
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