MAI lamenta morte por atropelamento de militar da Brigada de Trânsito da GNR: "Perdeu a vida, enquanto cumpria o seu dever"

Há 1h e 40min

Um militar da Brigada de Trânsito da GNR foi atropelado mortalmente por um veículo no IC2 na sexta-feira à noite, em Redondas, concelho de Alcobaça. Tinha 29 anos

O ministro da Administração Interna (MAI) lamentou a morte por atropelamento de um militar, do Destacamento de Trânsito de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR), defendendo que "nenhuma vida deve ser perdida por indiferença, negligência ou irresponsabilidade".

"Nenhuma vida deve ser perdida por indiferença, negligência ou irresponsabilidade", refere o ministério em comunicado, advertindo que "todos os cidadãos têm o dever de respeitar e cumprir as ordens dos agentes de autoridade e evitar comportamentos que coloquem a sua vida ou integridade física em risco".

O militar, de 29 anos, "perdeu a vida, enquanto cumpria o seu dever, na regularização de trânsito".

O Ministério deixou, em nome do Governo, uma "palavra de solidariedade e sentidas condolências à família, aos amigos, à Guarda Nacional Republicana e, em particular, aos militares do Destacamento de Trânsito de Leiria".

Um militar da Brigada de Trânsito (BT) da GNR foi atropelado mortalmente por um veículo no IC2 na sexta-feira à noite, em Redondas, concelho de Alcobaça, confirmou fonte da instituição.

O militar da BT de Leiria, natural de Fafe, estava a controlar o trânsito junto de um camião que se havia incendiado pouco antes e, cerca das 23:20, foi atropelado por um condutor que não parou no local mas depois regressou e apresentou-se junto das autoridades, tendo sido detido.

O condutor apresentava uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 gramas por litro, que é considerado um crime punível com pena de prisão.

O caso verificou-se ao quilómetro 88 do IC2, perto da localidade de Redondas, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça e, no momento do acidente, o incêndio já estava extinto.