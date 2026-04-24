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Três menores identificados por tentativa de roubo na Moita

Andreia Miranda
Há 1h e 7min
GNR (imagem Getty)

Suspeitos tentaram roubar trotinete a menor

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O Comando Territorial de Setúbal da GNR identificou três menores suspeitos de uma tentativa de roubo na via pública, no concelho da Moita.

Na sequência de uma denúncia relativa a uma ocorrência junto à estação ferroviária de Alhos Vedros, os militares da Guarda desenvolveram diligências policiais imediatas para apurar os factos e localizar os suspeitos. As autoridades apuraram que a vítima, também menor, terá sido abordada por três indivíduos que tentaram subtrair a trotinete em que seguia, recorrendo a uma atitude intimidatória e ameaçadora.

Na continuidade da investigação, os suspeitos foram localizados e intercetados. Por se tratarem de menores de idade, foram posteriormente entregues aos respetivos progenitores.

Durante a operação, foi ainda apreendido material relacionado com os factos, nomeadamente uma faca de cozinha e uma arma de brinquedo.

Os factos foram remetidos ao Tribunal de Família e Menores do Barreiro.

Temas: GNR Alhos Vedros Moita Roubo Menores
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