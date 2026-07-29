GNR detém três jovens por tráfico de droga em operação no Algarve

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 15min
GNR
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Durante as buscas, militares apreenderam doses de diversas drogas, uma botija de óxido nitroso e 6.100 euros, entre outros bens

A GNR deteve três jovens, entre os 17 e os 19 anos, por tráfico de droga durante uma operação em Quarteira, Vilamoura e Ferreiras, nos concelhos algarvios de Loulé e Albufeira, anunciou hoje aquela força de segurança.

A operação especial de prevenção criminal nestes municípios do distrito de Faro, desenvolvida na terça-feira pelo Destacamento Territorial de Loulé, incluiu o cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito e de nove mandados de busca domiciliária.

As diligências decorreram no âmbito de investigações relacionadas com crimes de roubo e tráfico de estupefacientes, indicou o Comando Territorial de Faro da GNR, em comunicado.

Durante as buscas, os militares apreenderam 308 doses de haxixe, 190 doses de liamba, seis doses de cocaína, 12 gramas de cogumelos alucinogénios e 1,94 gramas de MDMA.

A GNR apreendeu ainda uma botija de óxido nitroso, material utilizado no corte e acondicionamento de droga, 6.100 euros, sete notas falsas de 50 euros, telemóveis e diversas peças de vestuário alegadamente usadas na prática dos crimes.

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Entre o material apreendido encontra-se igualmente um invólucro de munição de calibre 22.

Além dos três detidos, a GNR constituiu arguidos três cidadãos portugueses, com idades entre os 17 e os 22 anos, por suspeitas de tráfico de droga e furto.

Os detidos vão agora ser presentes aos tribunais de Faro e de Loulé para aplicação das respetivas medidas de coação.

Na operação participaram militares das valências territorial, de investigação criminal e de intervenção do Comando Territorial de Faro.

A ação contou também com o reforço da Unidade de Intervenção da GNR, através do Grupo de Intervenção de Operações Especiais e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública.

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Temas: GNR Algarve Trafico de droga
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