PJ investiga morte de estrangeiro na sua casa na aldeia alentejana de Alfundão

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Corpo foi transportado para as instalações de medicina legal existentes no hospital de Beja e apresentava “um ferimento no tronco”

Um homem estrangeiro foi encontrado morto, no domingo, com um ferimento no tronco, na casa onde morava em Alfundão, no concelho de Ferreira do Alentejo, e a Polícia Judiciária está a investigar o caso, revelaram esta segunda-feira fontes policiais.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR explicou que, cerca das 14:00 de domingo, a Guarda “recebeu o alerta para um possível suicídio ocorrido numa habitação em Alfundão”.

Nessa casa no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, onde viviam mais pessoas, os militares depararam-se com “um homem, de 41 anos, de nacionalidade moldava” já morto, acrescentou a mesma fonte.

E, destacou, “quando chegaram ao local, os militares encontraram algumas suspeitas de que, afinal, pudesse não se tratar de um suicídio”.

Por isso, acionaram a Polícia Judiciária (PJ), que passou a tomar conta do caso, relatou.

Uma outra fonte policial adiantou à Lusa que a vítima, cujo corpo foi transportado logo no domingo para as instalações de medicina legal existentes no hospital de Beja, apresentava “um ferimento no tronco”, que não se sabe “se é causa direta e necessária da morte”.

“É um caso que não está esclarecido. A causa da morte do homem não é absolutamente evidente”, salientou esta outra fonte, explicando que “estão a ser desenvolvidas diligências de investigação”.

A residência onde o homem, que era casado, morava é também “habitada por mais dois ou três casais, todos de nacionalidade moldava e que trabalhavam para a mesma empresa”, disse.

Esses moradores, “todos conhecidos entre eles, estão a ser ouvidos e estão em curso diligências de recolha de prova”.

Além disso, a realização da autópsia está marcada para quarta-feira, sendo importante o respetivo relatório: “Vai ser mais conclusivo e aí já se poderá perceber qual a causa da morte e se o ferimento foi suficiente para provocar a morte”, segundo a fonte.

Na sua página na Internet, o jornal Correio da Manhã noticiou hoje à tarde este caso, referindo que as “autoridades suspeitam de homicídio” e que “foram identificadas sete pessoas”.

As duas fontes contactadas pela Lusa escusaram-se a falar em qualquer cenário de homicídio, preferindo esperar pelo resultado da autópsia.