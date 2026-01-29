Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

Há 42 min

Todos os militares foram alvo de processos disciplinares e criminais

Cinco militares da Guarda Nacional Republicana foram apanhados sob o efeito de álcool durante o exercício de funções, esta quarta-feira, no posto territorial da Costa da Caparica.

A TVI e CNN Portugal sabem que três dos militares apresentavam uma taxa de alcoolemia superior a 1,2 g/l, valor que configura crime, enquanto os restantes dois registaram taxas inferiores ao limite criminal, mas acima do permitido em contexto de serviço.

Na sequência da ocorrência, todos os militares com idades entre 25 e 35 anos foram alvo de processos disciplinares e criminais, consoante o grau de alcoolemia detetado. Como medida imediata, três dos cinco militares vão ser transferidos de posto.

A Guarda Nacional Republicana abriu os respetivos procedimentos internos para apuramento de responsabilidades, estando o caso a ser acompanhado.