Homem com mandado de detenção por crimes de condução ilegal detido pela GNR em Albufeira

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Com o suspeito, seguia uma mulher que foi detida, mas por tráfico de droga

Um homem de 47 anos, com mandado de detenção por vários crimes de condução ilegal, foi detido em Albufeira e entregue ao Estabelecimento Prisional de Silves para cumprir pena de prisão de 22 meses, divulgou este sábado a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Faro da GNR explicou que, na sequência de “uma fiscalização aleatória” realizada na sexta-feira, os seus militares abordaram uma viatura em que seguiam o homem e uma mulher de 42 anos, também detida, mas por tráfico de droga.

Sobre o indivíduo, pendia um mandado de detenção “para cumprimento de pena de prisão efetiva de 22 meses, por diversos crimes de condução sob o efeito do álcool e sem habilitação legal”.

O homem foi constituído arguido e entregue no Estabelecimento Prisional de Silves, para o cumprimento da pena de prisão efetiva.

Depois de ser efetuada uma revista pessoal, “foi encontrado produto estupefaciente na posse da mulher”, indicou também a força de segurança.

A GNR realizou uma busca domiciliária que culminou na detenção da mulher e na apreensão de diverso material, nomeadamente 150 doses de cocaína, quatro telemóveis, três sabres, duas balanças de precisão, diversas saquetas zip e 2.760 euros em numerário.

A detida está a ser presente hoje ao DIAP de turno de Silves para aplicação das medidas de coação, de acordo com a GNR.