Trator despista-se em Alvaiázere. Condutor não resistiu aos ferimentos

Há 1h e 31min

A vítima chegou a ser assistida, mas acabou por morrer

O despiste de um trator no concelho de Alvaiázere, no distrito de Leiria, provocou esta sexta-feira uma vítima mortal, informaram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria adiantou que o acidente ocorreu pelas 07:13 na freguesia de Pussos São Pedro, no concelho de Alvaiázere, provocando inicialmente ferimentos com gravidade numa pessoa.

A vítima acabou por morrer, confirmou à Lusa a GNR de Leiria, ao adiantar que se trata de um homem de 91 anos.

No local estiveram 13 elementos e cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Alvaiázere, Guarda Nacional Republicana e Instituto Nacional de Emergência Médica.