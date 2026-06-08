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Despiste em Castro Marim faz um morto e um ferido grave

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 24min
GNR e INEM
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Uma das vítimas foi declarada morta no local, a outra foi transportada para uma unidade hospitalar

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na sequência do despiste de uma viatura ocorrido ao início da tarde desta segunda-feira no concelho de Castro Marim, distrito de Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve, o alerta para o acidente chegou às autoridades às 13:02, tendo o despiste ocorrido no Itinerário Complementar (IC) 27, via rodoviária que liga os concelhos de Castro Marim e Alcoutim.

A mesma fonte indicou que uma das vítimas foi declarada morta no local, enquanto a outra sofreu ferimentos considerados graves, tendo sido assistida e transportada para uma unidade hospitalar.

As circunstâncias em que ocorreu o despiste da viatura ligeira são desconhecidas e estão a ser investigadas pela Guarda Nacional Republicana.

No local estiveram operacionais dos bombeiros, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), apoiados por várias viaturas e um helicóptero.

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Temas: GNR Acidente Despiste Castro Marim Proteção Civil
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