Despiste em Castro Marim faz um morto e um ferido grave

Há 1h e 24min

Uma das vítimas foi declarada morta no local, a outra foi transportada para uma unidade hospitalar

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na sequência do despiste de uma viatura ocorrido ao início da tarde desta segunda-feira no concelho de Castro Marim, distrito de Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve, o alerta para o acidente chegou às autoridades às 13:02, tendo o despiste ocorrido no Itinerário Complementar (IC) 27, via rodoviária que liga os concelhos de Castro Marim e Alcoutim.

A mesma fonte indicou que uma das vítimas foi declarada morta no local, enquanto a outra sofreu ferimentos considerados graves, tendo sido assistida e transportada para uma unidade hospitalar.

As circunstâncias em que ocorreu o despiste da viatura ligeira são desconhecidas e estão a ser investigadas pela Guarda Nacional Republicana.

No local estiveram operacionais dos bombeiros, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), apoiados por várias viaturas e um helicóptero.