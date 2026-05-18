Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Militar da GNR usou "bases de dados reservadas" para poder multar vizinho "com quem estava desavindo"

Agência Lusa , MCC
Há 53 min
GNR (Lusa/ Estele Silva)

Militar do Núcleo de Proteção Ambiental de Vila Verde está acusado de um crime de abuso de poder e de dois crimes de acesso ilegítimo

O Ministério Público (MP) acusou um militar da GNR do Núcleo de Proteção Ambiental de Vila Verde, distrito de Braga, de aceder a bases de dados reservadas da GNR para poder multar um vizinho com quem estava desavindo.

Em nota publicada esta segunda-feira na página da Internet, a Procuradoria-Geral Distrital do Porto (PGDP) refere que, segundo o Ministério Público (MP), o arguido, no exercício de funções, em janeiro de 2024, “terá utilizado as suas credenciais de acesso a bases de dados reservadas da GNR para fins estritamente pessoais, consultando informações relativas às matrículas de veículos pertencentes a um vizinho e a familiares com quem estava desavindo”.

“O Ministério Público considerou indiciado que, após apurar que um desses veículos não possuía inspeção periódica obrigatória válida, o arguido elaborou um auto de contraordenação fora do horário de serviço, fazendo constar data e hora destinadas a simular que a infração fora presenciada durante o exercício das suas funções”, adianta a PGDP.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O MP considerou ainda indiciado que, “noutra ocasião, também fora de serviço, o arguido levantou um auto de contraordenação, alegando que o vizinho transportava uma criança sem o sistema de retenção adequado, vulgarmente designado por ‘cadeirinha’”.

“Utilizando novamente os poderes inerentes às suas funções para prosseguir interesses de natureza pessoal”, sublinha a PGDP.

Na acusação, o MP requereu a aplicação da pena acessória de proibição do exercício de funções públicas ao arguido.

O militar da GNR está acusado de um crime de abuso de poder e de dois crimes de acesso ilegítimo.

A acusação, datada de 6 de maio, esteve a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Procuradoria da Comarca de Braga (1.ª Secção).

Temas: GNR de Vila Verde Ministério Público Militar Braga Militar acusado GNR multa vizinho
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Idoso de 75 anos detido por violar a irmã de 71

Há 12 min

Militar da GNR usou "bases de dados reservadas" para poder multar vizinho "com quem estava desavindo"

Há 53 min
05:48

Caso Odair. "Há uma série de circunstâncias que não colam que vão no sentido de adulteração de prova"

Há 1h e 55min

Funcionária acusada de desviar milhares de euros de junta de freguesia em Famalicão

Há 2h e 0min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Visitámos a cidade construída pelo Ozempic. Há riqueza, empregos e investimento, mas também dúvidas sobre o futuro

16 mai, 22:00

"Foi um caos": houve quem esperasse horas à porta das lojas - e até quem andasse à luta - só para comprar um relógio

Ontem às 13:00

Shakira vence Espanha e Estado fica obrigado a devolver 60 milhões de euros à cantora

Hoje às 09:49

A história do jovem pastor que encontrou no deserto uma base militar secreta de Israel utilizada contra o Irão. Acabou morto

Ontem às 21:00

A série vitoriosa da Rússia na Ucrânia chegou ao fim

14 mai, 11:20

Foi ao Irão cheio de preconceitos e encontrou uma sociedade onde pessoas vêm ter connosco: “Temos a mania de que somos hospitaleiros mas somos umas bestas comparados com eles”

Hoje às 07:00

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

Precisamos de uma reforma laboral? “Quando se atrasam as transformações, aceleram-se as revoluções”

Ontem às 22:00

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

14 mai, 07:30

Um dos principais financiadores do Chega vai levar o Estado português a tribunal nos EUA

15 mai, 22:00

Um alpinista deixou a namorada entregue à morte na montanha mais alta da Áustria. Agora há outras histórias a vir ao de cima

Ontem às 09:00

Encontrados os corpos de quatro mergulhadores desaparecidos nas Maldivas

Hoje às 11:59