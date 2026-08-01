Cientistas afirmam que GLP-1 melhorou níveis de testosterona e número de espermatozoides

CNN , Madeline Holcombe
Há 2h e 22min
Os efeitos dos medicamentos GLP-1 no peso e nas hormonas podem ajudar nos problemas de infertilidade masculina (Tatsiana Volkava/Moment RF/Getty Images)
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Os efeitos dos medicamentos GLP-1 no peso e nas hormonas podem ajudar nos problemas de infertilidade masculina

As preocupações com a fertilidade não devem ser motivo para que os homens evitem medicamentos GLP-1. Na verdade, até podem observar melhorias a esse nível.

Após 24 semanas de tratamento com GLP-1s - uma classe de medicamentos que é utilizada para tratar a diabetes e que tem sido também amplamente prescrita para a perda de peso -, homens dos 18 aos 65 anos apresentaram melhorias nos níveis de testosterona, no número de espermatozoides, bem como no tamanho e forma dos espermatozoides, afirma Pratibha Natesh, a investigadora principal do estudo, que é consultora de endocrinologia nos University Hospitals Coventry and Warwickshire e professora honorária da Warwick Medical School em Inglaterra.

Cerca de 15% dos casais nos EUA enfrentam dificuldades para engravidar - e mais de metade destes casais apresenta problemas de infertilidade masculina, segundo a Yale Medicine. Os profissionais de saúde definem a infertilidade como a incapacidade de conceber após 12 meses de relações sexuais regulares e sem proteção.

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São necessários mais estudos antes de os GLP-1 serem prescritos como um tratamento de primeira linha para a infertilidade masculina, adverte a espanhola Lidia Mínguez Alarcón, epidemiologista reprodutiva e professora assistente de medicina no Brigham and Women’s Hospital e na Harvard Medical School, em Massachusetts. Minguez Alarcón não participou no estudo citado.

Ainda assim, os resultados sugerem que os homens que consideram o uso de GLP-1 para a perda de peso, ou para tratar outras condições médicas, devem também ter em conta os possíveis benefícios para a sua fertilidade, nota Natesh.

Porque é que um medicamento metabólico pode melhorar a fertilidade

A perda de peso que costuma acompanhar a toma dos GLP-1 pode contribuir para um funcionamento hormonal mais saudável, o que inclui os níveis de testosterona, afirma Natesh. Se os próximos estudos continuarem a demonstrar que os GLP-1 são um bom tratamento para a infertilidade masculina, estes medicamentos poderão representar uma alternativa mais eficaz à terapia de reposição de testosterona, que pode suprimir a produção de espermatozoides, junta.

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A toma de medicamentos GLP-1 pode também reduzir a inflamação e o stress metabólico, que podem limitar a produção de espermatozoides, nota Natesh.

O estudo foi desenvolvido apenas com homens com elevado índice de massa corporal, pelo que se torna difícil dizer se o resto da população também observaria benefícios na sua fertilidade, destaca Minguez Alarcón.

Importa também referir que algumas pessoas podem ter dificuldade em perder peso devido a problemas hormonais, e que nem sempre estes problemas hormonais são consequência do excesso de peso, afirma Amin Herati, urologista e diretor da área de infertilidade e saúde masculina no Johns Hopkins Hospital. Herati não participou no estudo referido neste artigo.

Para saber se a causa “é o ovo ou a galinha”, Herati enfatiza a importância de fazer uma avaliação de fertilidade com um urologista especializado em reprodução.

Além disso, junta, nem toda a perda de peso é benéfica para a fertilidade.

Uma alteração repentina na quantidade de gordura corporal - como a observada após uma cirurgia bariátrica e, por vezes, devido ao uso de medicamentos GLP-1 - pode sinalizar ao cérebro que não se trata de um momento seguro para a reprodução, limitando assim a fertilidade, explica. Este especialista recomenda consultar um médico para pedir orientações sobre comportamentos saudáveis.

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O que podem fazer os homens para melhorar a sua fertilidade

Quando é o momento certo para questionar a sua fertilidade? Se está a tentar engravidar, pode ser após 12 meses de tentativas sem sucesso. E há, para todos, sinais importantes a ter em conta: diminuição da libido, baixa energia, alterações na composição corporal e dificuldade em manter a ereção.

Importa notar que melhorar a saúde reprodutiva não é algo destinado apenas a quem quer ser pai ou mãe, insiste Minguez Alarcon.

Como lembra esta especialista, sémen de boa qualidade e níveis saudáveis de testosterona têm sido associados a uma melhor saúde a longo prazo nos homens.

Além do trabalho com os médicos, as pessoas podem melhorar a sua fertilidade e saúde restringindo o consumo de alimentos ultraprocessados, praticando exercício físico com regularidade, limitando hábitos sedentários, reduzindo a exposição a produtos químicos tóxicos e evitando o calor húmido, como banhos quentes ou banheiras de hidromassagem várias vezes ao dia, sugere Herati.

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Dormir bem e reduzir o consumo de tabaco e álcool também são importantes, junta Natesh.

Por fim, os homens que querem ter filhos devem manter os seus profissionais de saúde informados, uma vez que isso pode influenciar as opções de tratamento, realça.

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Temas: GLP-1 Fertilidade Ozempic
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