As melhores piadas de Nikki Glaser nos Globos de Ouro 2026

Há 1h e 20min

Nikki Glaser apresentou os Globos de Ouro pelo segundo ano consecutivo

Num mundo repleto de sequelas medíocres de Hollywood, Nikki Glaser, que voltou a apresentar os Globos de Ouro, pelo segundo ano consecutivo, provou este domingo que os relançamentos podem, por vezes, funcionar.

Enquanto as estrelas se preparavam para o seu momento sob os holofotes, o monólogo de abertura de 10 minutos de Glaser foi repleto de piadas espirituosas e autoconscientes que gentilmente satirizavam todos os aspectos de Hollywood, desde as celebridades e filmes até as empresas de média e a obsessão por permanecer jovem.

Algumas piadas zombaram de temas familiares, como os anúncios da Nespresso com George Clooney, a idade das namoradas de Leonardo DiCaprio ou a altura de Kevin Hart, mas houve muitas outras piadas.

Vamos dar uma olhadela em algumas das piadas mais engraçadas de Glaser nesta noite:

► "Bem-vindos aos Globos de Ouro, sem dúvida a coisa mais importante que está a acontecer no mundo neste momento."

► "Há tantas celebridades aqui, e por celebridades quero dizer pessoas que estão numa lista que foi fortemente editada."

► "George Clooney, tu és incrível, sou uma grande fã. Eu não deveria ter permissão para falar contigo agora. Sempre quis fazer esta pergunta, pode não ser profissional, mas aqui vai: o meu Nespresso tem saído um pouco aguado e estou a pensar: será um problema com as cápsulas ou será que é o filtro?”

► “O The Rock está nomeado esta noite e, para sorte dele, o programa de TV ‘The Paper’ não está, então ele pode ganhar.”

► “Que carreira incrível Leonardo DiCaprio teve. Inúmeras atuações icónicas, trabalhou com todos os grandes realizadores, ganhou três Globos de Ouro e um Óscar, e o mais impressionante é que conseguiu tudo isso antes da sua namorada completar 30 anos.”

► “Em ‘Sinners’, Michael B. Jordan interpretou dois irmãos. Posso dizer isso? Não soa bem. Ele interpretou gémeos. Não acredito, temos dois Michael B. Jordans. Quando vi isso, fiquei tipo Nikki B. Jerkin.”

► “‘Wicked’ estava de volta com ‘Wicked: For Money'... Duas horas depois do início do filme, eu estava em lágrimas, tipo, não acredito que ainda faltam 45 minutos.”

► “Ariana (Grande), eu ouviria você cantar a lista telefónica, agarre aquela em que o Kevin Hart está sentado.”

► “Poucas pessoas sabem disto, mas Timothée Chalamet é o primeiro ator da história a ter que ganhar músculos para um filme sobre pingue-pongue. Ele ganhou mais de 1,7 kg, é uma loucura."

► "É um privilégio estar nesta sala com todos vós. Por favor, continuem a fazer o que estão a fazer. Guillermo del Toro, continue a fazer filmes estranhos de sexo com monstros. E James Cameron, continue a fazer filmes estranhos de sexo com monstros."

► "E, por último, Steve Martin e Martin Short, continuem a provar que, nesta indústria, nunca se é velho demais para ainda precisar de dinheiro."