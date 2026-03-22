opinião
Paulo Portas

O conflito "escalou" e a reposição da capacidade pode demorar "anos": Paulo Portas expõe os "erros" de um "Donald Trump sem emenda"

CNN Portugal
Há 54 min

 

 

No "Global", o espaço de comentário que tem aos domingos no Jornal Nacional da TVI, Paulo Portas olha para os últimos acontecimentos no Médio Oriente

Aquilo que poderia ter estabilizado transformou-se, afinal, numa escalada com consequências cada vez mais amplas. Para Paulo Portas, o atual conflito no Médio Oriente agravou-se "na gravidade dos atos e reações", com impactos diretos na energia, na economia global e até na política interna dos Estados Unidos. 

No espaço de comentário "Global", o ex-ministro da Defesa considera que houve, nos últimos dias, "bombardeamentos deliberados extremamente irresponsáveis", destacando ataques a infraestruturas críticas como South Pars, no Irão, e Ras Laffan, no Catar - esta última responsável por cerca de 17% da produção de gás natural liquefeito do país.

"Não é pouco", sublinha, alertando que a reposição da capacidade poderá demorar "anos".

Além das infraestruturas energéticas, o comentador lembra que houve também ataques próximos de instalações associadas ao programa nuclear iraniano, tanto por parte de Israel como dos Estados Unidos.

Para Paulo Portas, este tipo de ações "agrava o conflito" e torna "muito difícil qualquer das partes dar um passo atrás", o que reduz drasticamente o espaço para uma solução diplomática. 

"O mundo está a precisar dramaticamente de uma iniciativa diplomática", defende.

Um dos sinais mais visíveis do impacto económico, diz, está no bloqueio do Estreito de Ormuz, onde o tráfego diário caiu de cerca de 60 cargueiros por dia para apenas "dois, três ou quatro". 

Combustíveis disparam e ameaça chega ao bolso dos americanos 

Apesar de serem exportadores líquidos de energia, os Estados Unidos não escapam ao impacto. Desde o início do conflito, o preço da gasolina subiu cerca de 33% e o gasóleo mais de 40%. 

"É microeconomia à escala do consumidor", sublinha Paulo Portas, lembrando que estes são os eleitores que vão votar nas próximas eleições.

Neste contexto, acredita que a pressão eleitoral pode levar Donald Trump a procurar uma saída do conflito: "declarar vitória e sair". 

Também na Europa, os efeitos começam a sentir-se. Christine Lagarde já admitiu uma revisão em alta da inflação na zona euro, de 1,9% para 2,6%, e em baixa do crescimento, de 1,2% para 0,9%. 

Perante este cenário, Paulo Portas não exclui novas subidas de juros, tanto por parte do Banco Central Europeu como da Reserva Federal norte-americana. 

O comentador critica ainda decisões da administração norte-americana, classificando como "absurdo" o levantamento de sanções ao Irão em plena guerra. 

"Estão a pagar ao Irão para poder, por exemplo, comprar armas", resume. "Donald Trump não tem emenda."

China observa e pode beneficiar do desgaste americano

Num plano geopolítico mais amplo, a China mantém-se discreta, mas atenta. Para Paulo Portas, Pequim poderá beneficiar do desgaste dos Estados Unidos, seguindo a lógica de "não interromper o adversário quando está a cometer erros". 

Ainda assim, nota que os chineses reduziram a dependência do Irão e reforçaram relações com a Arábia Saudita, o que lhes dá margem de manobra diplomática.

Temas: Global Médio Oriente Donald Trump Irão Guerra

Colunistas

opinião
Paulo Portas

O conflito "escalou" e a reposição da capacidade pode demorar "anos": Paulo Portas expõe os "erros" de um "Donald Trump sem emenda"

Há 54 min
26:22
opinião
Paulo Portas

"O mundo está a precisar dramaticamente de uma iniciativa diplomática": o "Global" de Paulo Portas na íntegra

Há 1h e 4min
opinião
Fernando G. Montenegro

A Guerra Submersa: o paradigma dos narco-submarinos e a batalha pela supremacia no atlântico

20 mar, 17:50
opinião
Inês Espinhaço Gomes

A lição do caranguejo: o retrocesso na autodeterminação da identidade de género e na proteção das características sexuais

20 mar, 11:53
Mais Colunistas

Mais Lidas

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

Ontem às 22:00

Um "apagão" que está a mudar o mapa. Como a Ucrânia conseguiu os maiores avanços territoriais em mais de dois anos

Ontem às 12:00

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

Ontem às 15:00

"Há alturas em que consigo conciliar, mas com privação de sono": estes jovens trabalham durante o dia e estudam à noite para entrar o mais cedo possível no mercado

Hoje às 08:00

Hilariante: guarda-redes de Abel encontrou nova forma de perder tempo

Hoje às 10:20

Já se fazem cirurgias com inteligência artificial em Portugal. Rui foi o primeiro a ser operado

Ontem às 18:00

Esqueça a proteína: este nutriente está a conquistar os consumidores

Ontem às 09:00

Uma jovem de 16 anos ficou perdida numa cidade desconhecida, sem dinheiro. Duas freiras convidaram-na a passar a noite com elas

Ontem às 11:00

Milhares de militares a caminho e o mundo em suspenso: atenção da guerra vira-se para uma ilha pouco maior que o Corvo

20 mar, 21:45

Como a Ucrânia está a usar a aprendizagem de quatro anos de guerra para ajudar os países do Médio Oriente

20 mar, 18:07

Cancro colorretal já é o mais mortal entre jovens adultos

Hoje às 09:00

Há greve na segunda-feira e Função Pública espera uma "forte" adesão

20 mar, 19:36