Global Teacher Prize Portugal 2026 abre candidaturas para distinguir professores inspiradores

Há 2h e 6min

Docentes podem apresentar a sua autocandidatura até 16 de março

Estão oficialmente abertas as candidaturas para a edição de 2026 do Global Teacher Prize Portugal. Até 9 de março, alunos, familiares, colegas, funcionários e amigos podem recomendar professores que se destaquem pelo impacto positivo nas comunidades educativas. Já os docentes podem apresentar a sua autocandidatura até 16 de março.

Considerado o “Nobel” da Educação, o prémio é a versão nacional do Global Teacher Prize, uma iniciativa presente em mais de 140 países. Em Portugal, com o apoio da Fundação Santander Portugal, o vencedor recebe um prémio de 30 mil euros para investir na disseminação da sua abordagem pedagógica.

O galardão destina-se a professores do pré-escolar ao 12.º ano que sigam o currículo português. Para a presidente da Fundação Santander Portugal, Inês Rocha de Gouveia, “é urgente investir na Educação” e valorizar os professores, que “ensinam, inspiram e transformam a mudança”.

A revelação do vencedor está marcada para o final de maio. As recomendações e candidaturas podem ser feitas através do site do Global Teacher Prize Portugal.

A iniciativa conta com a CNN Portugal como media partner, entre outras entidades.