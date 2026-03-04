Maestrina Joana Carneiro é nova presidente do Global Teacher Prize Portugal

CNN Portugal
Há 18 min
A maestra Joana Carneiro num ensaio da orquestra da JMJ (DR)

Candidaturas decorrem até 13 de abril, e as recomendações podem ser submetidas até 30 de março

A maestrina portuguesa Joana Carneiro foi nomeada presidente do júri do Global Teacher Prize Portugal, prémio que distingue anualmente professores mais inspiradores e inovadores do país. Reconhecida internacionalmente pela carreira artística e compromisso com a cultura, Carneiro assume agora um papel central na valorização do trabalho docente em Portugal.

A edição de 2026 confirma também o regresso da Menção Honrosa “Acesso à Cultura”, destinada a premiar professores que promovam a cultura e a fruição artística nas comunidades escolares. As candidaturas decorrem até 13 de abril, e as recomendações podem ser submetidas até 30 de março.

Com o apoio da Fundação Santander Portugal e de parceiros institucionais e culturais, o prémio nacional oferece 30 mil euros ao vencedor para investir na disseminação de boas práticas educativas. O Global Teacher Prize Portugal integra a rede mundial do Global Teacher Prize, considerado o “Nobel da Educação”, e destaca professores que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento educativo e cultural da sociedade.

Temas: Global Teacher Prize Portugal Joana Carneiro

