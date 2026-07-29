Morreu Glen Hansard, vencedor de um Óscar

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O músico de 56 anos teve um acidente de moto

O músico irlandês Glen Hansard, compositor e vocalista da banda The Frames e vencedor de um Óscar, morreu esta quarta-feira num acidente de moto aos 56 anos.

A polícia irlandesa informou que um homem de 50 anos morreu após uma colisão envolvendo apenas um motociclo na zona oeste de Dublin. Os serviços de emergência foram acionados pouco antes das 4:30 e o homem foi declarado morto pouco tempo depois de ter recebido atendimento no loca, segundo a Reuters.

Hansard ganhou destaque no início da década de 1990 pelo seu papel como guitarrista Outspan Foster no filme "The Commitments", realizado por Alan Parker.

Na mesma altura, juntou-se a outros músicos de Dublin, entre os quais o violinista Colm Mac Con Iomaire e John Carney, hoje um cineasta de sucesso, para formar o grupo The Frames, que consegiu vários êxitos na Irlanda ao longo da década de 1990, como por exemplo o tema "Revelate". A banda fez digressões pela Europa e pelos Estados Unidos, mas nunca alcançou um grande sucesso internacional.

Foi o filme "Once", realizado pelo seu antigo companheiro de banda, Carney, que trouxe a Hansard o seu maior sucesso. Além de participar como ator, a banda sonora do filme, com todas as canções escritas por Hansard e pelo seu colega de elenco Marketa Irglova, foi um enorme sucesso de vendas a nível internacional e valeu à dupla o Óscar de Melhor Canção Original com a balada "Falling Slowly" em 2008.

Paralelamente à sua carreira musical, Hansard foi um proeminente ativista na área da saúde dos sem-abrigo e um angariador de fundos para instituições de solidariedade. Nos últimos 15 anos, liderou uma apresentação de rua na véspera de Natal para angariar dinheiro para a Simon Community. O evento tornou-se uma tradição natalícia em Dublin, com artistas como Bono e Imelda May a participarem frequentemente como convidados especiais.

Foi também um importante apoiante da ocupação da Apollo House em 2016, quando um grupo de ativistas ocupou um edifício de escritórios vazio no centro de Dublin para fornecer abrigo temporário de emergência e sensibilizar para a situação dos sem-abrigo.

Hansard lançou um novo single, "High Hope", no início deste verão e este mês fez um concerto a solo no âmbito da digressão Trinity Summer Series.