Grande incêndio obriga a encerrar a maior estação de comboios da Escócia

Estação estará fechada pelo menos até ao início da manhã
Uma grande explosão atingiu um edifício adjacente à Central Station de Glasgow, a principal estação ferroviária da Escócia, com o incêndio a levar a um colapso parcial da estrutura.
De acordo com a BBC, o fogo começou numa loja de vape, um tipo de produto que substitui o tabaco, levando ao colapso de um edifício que pertence ao complexo da estação, o que já está a causar grandes disrupções nas ligações.
O colapso deu-se horas depois do início das chamas, motivando o cancelamento de dezenas de ligações ferroviárias, até porque a estação vai permanecer encerrada até ordem em contrário.
Apesar do aparato, não há registo de feridos.
Para o local foram destacados pelo menos 60 bombeiros e 15 veículos, sendo que o fogo teve início às 15:45, mas acabou por piorar à medida que as chamas consumiam a loja, levando muito fumo para o interior da estação.
Precisamente na estação, centenas de pessoas estão sem saber o que fazer, sendo já certo que os serviços não vão reabrir pelo menos até à manhã do próximo dia.
Várias lojas e edifícios adjacentes, incluindo um hotel, foram totalmente evacuados, até porque as autoridades ainda estão a tentar conter as chamas e eventuais reacendimentos.
O primeiro-ministro da Escócia, John Swinney, já lamentou o sucedido, aproveitando para agradecer às autoridades a resposta que está a ser dada.
I am deeply concerned about the fire near Glasgow Central Station tonight and very grateful to all of the emergency services who are responding. Please continue to follow travel guidance, avoid the area and stay safe. https://t.co/fkhAHlTgdp— John Swinney (@JohnSwinney) March 8, 2026