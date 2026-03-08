Grande incêndio obriga a encerrar a maior estação de comboios da Escócia

Há 1h e 59min

Estação estará fechada pelo menos até ao início da manhã

Uma grande explosão atingiu um edifício adjacente à Central Station de Glasgow, a principal estação ferroviária da Escócia, com o incêndio a levar a um colapso parcial da estrutura.

De acordo com a BBC, o fogo começou numa loja de vape, um tipo de produto que substitui o tabaco, levando ao colapso de um edifício que pertence ao complexo da estação, o que já está a causar grandes disrupções nas ligações.

O colapso deu-se horas depois do início das chamas, motivando o cancelamento de dezenas de ligações ferroviárias, até porque a estação vai permanecer encerrada até ordem em contrário.

Apesar do aparato, não há registo de feridos.

Para o local foram destacados pelo menos 60 bombeiros e 15 veículos, sendo que o fogo teve início às 15:45, mas acabou por piorar à medida que as chamas consumiam a loja, levando muito fumo para o interior da estação.

Precisamente na estação, centenas de pessoas estão sem saber o que fazer, sendo já certo que os serviços não vão reabrir pelo menos até à manhã do próximo dia.

Várias lojas e edifícios adjacentes, incluindo um hotel, foram totalmente evacuados, até porque as autoridades ainda estão a tentar conter as chamas e eventuais reacendimentos.

O primeiro-ministro da Escócia, John Swinney, já lamentou o sucedido, aproveitando para agradecer às autoridades a resposta que está a ser dada.