"É muito diferente do que pensava": Trump continua ao ataque e o mais recente alvo é um importante aliado europeu

Há 38 min

Polémicas com o Papa Leão XIV não passaram despercebidas em Itália

O presidente dos Estados Unidos continua a disparar em todas as direções e já nem aqueles que se pensava serem seus aliados escapam.

Depois da polémica com o Papa Leão XIV, Donald Trump decidiu criticar a primeira-ministra de Itália.

Através do jornal italiano Corriere della Sera, o presidente norte-americano afirmou que Giorgia Meloni não tem coragem e que desapontou a Casa Branca.

Apoiante clara de Donald Trump, a primeira-ministra de Itália mostrou um certo afastamento desde o início da guerra no Irão, com o ponto mais alto da discórdia a chegar com a reação à polémica com o chefe da Igreja Católica.

No entender de Giorgia Meloni, a publicação feita por Donald Trump e até as declarações de que Leão XIV não se deve envolver em política são “inaceitáveis”.

Para o presidente norte-americano isso chegou como uma traição: “[Giorgia Meloni] é muito diferente do que pensava”, afirmou, criticando também a recusa de Itália na ajuda para reabrir o Estreito de Ormuz.

“Estou chocado com ela. Pensava que tinha coragem. Estava errado”, reiterou, levando a que várias figuras da política italiana tenham criticado a sua posição.

“Somos e vamos continuar a ser verdadeiros apoiantes da unidade ocidental e firmes aliados dos Estados Unidos, mas essa unidade é construída com lealdade, respeito e franqueza mútua”, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Itália, Antonio Tajani.