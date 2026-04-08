Desmembrou algumas vítimas e amarrou outras pela cabeça: homem confessa ser o assassino em série que atuou em Nova Iorque durante 30 anos

Há 1h e 29min

Caso que remonta a 1993 só começou a ser conhecido em 2010, quando uma jovem de 23 anos desapareceu

O homem acusado de ser o assassino em série de Gilgo Beach, Rex Heuermann, admitiu esta quarta-feira ter estrangulado oito mulheres e descartado os seus restos mortais em Long Island, Nova Iorque, marcando o desfecho de um caso que assombrou as comunidades locais durante mais de três décadas.

Numa audiência judicial muito aguardada, Heuermann falou calmamente sobre os assassínios das mulheres, confirmando que desmembrou algumas das vítimas e amarrou outras pela cabeça e pelos pés.

Heuermann, um arquiteto de 62 anos residente em Massapequa, está sob custódia desde julho de 2023. Tinha-se declarado inocente dos homicídios de sete mulheres, incluindo quatro cujos corpos foram encontrados em Gilgo Beach em 2010. Como parte da sua confissão de culpa, Heuermann admitiu também ter matado uma oitava mulher que não tinha sido considerada anteriormente.

O juiz do condado de Suffolk, Timothy Mazzei, perguntou a Heuermann como se declarava em relação a cada acusação relacionada com as mortes das mulheres.

“Culpado”, respondeu Heuermann.

Os procuradores pediram a Mazzei uma pena de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A sentença de Heuermann está marcada para 17 de junho.

A confissão de culpa representa o fim de um caso que remonta a 1993 e demorou décadas a ser resolvido pelos investigadores - frustrando as famílias das vítimas, que sentiram que a investigação não foi levada a sério.

O caso começou de facto com o desaparecimento, em 2010, de Shannan Gilbert, de 23 anos. A busca pelo seu paradeiro levou à descoberta de pelo menos 10 conjuntos de restos mortais, principalmente de jovens trabalhadoras do sexo, ao longo da Ocean Parkway, e deu início à caça a um suspeito assassino em série.

Mas a investigação esteve estagnada durante mais de uma década. Entretanto, os assassínios de Gilgo Beach foram tema de um aclamado livro de não-ficção, de um filme da Netflix e de documentários sobre crimes reais.

Em 2022, o condado de Suffolk criou uma task force multijurisdicional para reexaminar os homicídios e logo construiu um caso contra Heuermann usando ADN, cabelo, registos de telemóveis e depoimentos de testemunhas, de acordo com os registos judiciais.

Heuermann foi detido em julho de 2023 e acusado dos homicídios de três das vítimas do "Gilgo Four", e os procuradores acusaram-no posteriormente de mais quatro homicídios em incidentes que remontam a 1993.

Ao todo, é acusado de matar sete pessoas: Maureen Brainard-Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Jessica Taylor, Valerie Mack e Sandra Costilla.

Para as famílias das vítimas, uma confissão de culpa é como um alívio após anos de espera por justiça, referiu Robert Kolker, autor de "Lost Girls", o livro de não-ficção de 2013 sobre os homicídios.

"A questão central de 'Lost Girls' era que o assassino escolheu as suas vítimas porque acreditava que não fariam falta. E a tragédia é que, durante muitos anos, ele tinha razão", explicou Kolker à CNN.

"Esta nova energia em torno do caso, a detenção e esta confissão de culpa mostram que talvez isto esteja a mudar. Compreendemos a humanidade das vítimas em casos como estes de uma forma que não compreendíamos há anos."

As oito vítimas

Ao longo de quase duas décadas, várias mulheres na casa dos 20 anos, que a polícia acreditava trabalharem como acompanhantes ou profissionais do sexo, desapareceram em Long Island.

Os restos mortais de Sandra Costilla foram encontrados no Mar do Norte em 1993. Karen Vergata, uma acompanhante de 34 anos de Manhattan, desapareceu em fevereiro de 1996. Os seus restos mortais parciais foram encontrados em Fire Island em abril de 1996.

Restos mortais parciais de Valerie Mack, uma mãe de 24 anos de Filadélfia que trabalhava como acompanhante, foram encontrados em Manorville em novembro de 2000, tendo sido descobertos mais restos mortais em 2011, segundo a polícia. Os restos mortais de Jessica Taylor foram descobertos em Manorville em 2003, tendo sido encontrados mais restos mortais ao longo da Ocean Parkway em Gilgo Beach em 2011, segundo a polícia.

Sandra Costilla, Jessica Taylor e Valerie Mack. (Gabinete do procurador distrital do condado de Suffolk/Escritório de advogados John Ray/Departamento de polícia do condado de Suffolk)

Maureen Brainard-Barnes tinha 25 anos quando foi vista pela última vez, a 9 de julho de 2007. Melissa Barthelemy, uma trabalhadora do sexo de 24 anos, foi vista pela última vez a 12 de julho de 2009, no Bronx, segundo a polícia do condado de Suffolk. Megan Waterman tinha 22 anos e trabalhava como trabalhadora do sexo quando foi vista pela última vez, a 6 de junho de 2010, informou a polícia. Amber Lynn Costello tinha 27 anos e vivia em Long Island quando foi vista pela última vez, a 2 de setembro de 2010.

Em maio de 2010, Shannan Gilbert desapareceu na comunidade de Oak Beach após visitar um cliente, e a sua mãe iniciou uma busca incansável para pressionar a polícia a procurá-la e a levar o seu caso a sério.

Em dezembro desse ano, a polícia descobriu os restos mortais de Barthelemy em arbustos ao longo de uma faixa isolada de propriedade à beira-mar em Gilgo Beach. Dois dias depois, os investigadores descobriram os restos mortais de Brainard-Barnes, Waterman e Costello espalhados por uma faixa de cerca de 800 metros em Gilgo Beach. Juntas, ficaram conhecidas como as “Quatro de Gilgo”.

“Foram enterradas de forma semelhante, num local semelhante, de forma semelhante”, disse o procurador público do condado de Suffolk, Ray Tierney, em 2023. “Todas as mulheres eram de baixa estatura. Todas exerciam a mesma profissão. Todas publicitavam os seus serviços da mesma forma. Imediatamente, surgiram semelhanças em relação aos locais do crime”.

Melissa Barthelemy, Maureen Brainard-Barnes, Amber Lynn Costello e Megan Waterman (Departamento de polícia do condado de Suffolk)

As quatro mulheres, cujos restos mortais foram encontrados envoltos em erva camuflada, trabalhavam como acompanhantes e publicitavam os seus serviços no Craigslist. Foram vistas pela última vez entre julho de 2007 e setembro de 2010, segundo as autoridades.

Mais sete corpos foram encontrados nas proximidades ao longo do ano seguinte. Os restos mortais de Gilbert foram encontrados em Oak Beach em dezembro de 2011, e as autoridades disseram posteriormente acreditar que a sua morte pode ter sido acidental e não relacionada com os homicídios em Gilgo Beach.

Alguns dos restos mortais de Vergata foram encontrados ao longo da Ocean Parkway durante a investigação em Gilgo Beach, em 2011, disseram as autoridades. Conhecida durante muito tempo como "Jane Doe de Fire Island", foi identificada como Vergata em agosto de 2023.

O caso contra Heuermann

Em fevereiro de 2022, o então comissário da polícia do condado de Suffolk, Rodney Harrison, formou uma task force multiorganizacional para investigar os homicídios em Gilgo Beach. A equipa incluía o departamento de polícia do condado de Suffolk, o gabinete do xerife do Condado de Suffolk, a polícia estadual de Nova Iorque e o FBI.

Heuermann foi mencionado pela primeira vez como possível suspeito no mês seguinte, segundo Tierney.

Segundo os procuradores, os investigadores chegaram a Heuermann analisando registos de torres de telemóveis, uma descrição física do suspeito, uma carrinha verde, registos de faturação de cartões de crédito e registos de computador.

Recuperaram ainda um cabelo masculino do saco de erva que envolvia os restos mortais das vítimas. Os investigadores obtiveram uma amostra do ADN de Heuermann a partir de restos de pizza e ligaram-na ao ADN encontrado na vítima, segundo a acusação.

Heuermann foi acusado em julho de 2023 pelos homicídios de Barthelemy, Waterman e Costello e mantido sob custódia sem direito a fiança. Foi então acusado em janeiro de 2024 pelo homicídio de Brainard-Barnes, em junho de 2024 pelos homicídios de Taylor e Costilla e em dezembro de 2024 pelo homicídio de Mack.

Numa audiência judicial a 6 de junho de 2024, a acusação afirmou que os investigadores encontraram conteúdo perturbador nos dispositivos de Heuermann, incluindo um documento de planeamento que delineava uma estratégia para futuros assassínios.

Em setembro passado, o juiz do condado de Suffolk, Timothy Mazzei, decidiu que as provas derivadas de tecnologia de ADN de ponta seriam admissíveis no seu julgamento. Os procuradores afirmaram que as provas ligam Heuermann aos homicídios, enquanto a sua defesa questionou a precisão da tecnologia.

O fim do processo-crime pode não significar o fim dos problemas legais de Heuermann. Esta segunda-feira, o filho de Valerie Mack, Benjamin Torres, interpôs um processo contra Heuermann e a sua família, acusando Heuermann de homicídio voluntário e a sua mulher e filha de cumplicidade na onda de assassínio.

O advogado de Heuermann não respondeu a um pedido de comentário da CNN sobre o processo, assim como Robert Macedonio, advogado da mulher de Heuermann, Asa Ellerup, e da filha, Victoria Heuermann.

Em declarações à imprensa já esta terça-feira, Macedonio sublinhou que as suas clientes não estiveram envolvidas nos alegados crimes de Rex Heuermann.

“Quero deixar isto bem claro: a senhora Ellerup e Victoria Heuermann não tinham conhecimento, envolvimento ou qualquer ligação com estes crimes horríveis. Nenhuma”, disse, acrescentando que Victoria Heuermann tinha três anos na altura da morte de Valerie Mack.

“O responsável agiu sozinho”, afirmou Macedonio.

Eric Levenson, da CNN, fez reportagens a partir de Riverhead, Nova Iorque. Nicki Brown, Brynn Gingras e Kelly McCleary, da CNN, contribuíram para esta reportagem