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Governo aprova 200 milhões de euros para gigafábrica e reforça candidatura ibérica

Agência Lusa , NM
Há 21 min
Primeiro-ministro, Luís Montenegro (Getty)
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O investimento português, caso a candidatura for selecionada, será igualado pela Comissão Europeia

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros uma dotação de 200 milhões de euros para reforçar a candidatura à gigafábrica europeia de IA, com o objetivo de adquirir poder de computação.

O investimento português de 200 milhões, caso a candidatura for selecionada, será igualado pela Comissão Europeia.

“Portugal está num projeto ibérico de gigafábrica e esta candidatura implica um investimento público de 200 milhões de euros ao longo de sete anos e este valor é imputado a capacidade de computação”, afirmou o governante em conferencia de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

A candidatura portuguesa a gigafábrica foi feita em conjunto com Espanha, sendo liderada, do lado português, pelo BPF - Banco Português de Fomento e está em fase de apreciação na União Europeia, no âmbito do programa EuroHPC.

“Este valor é imputado a capacidade de computação, portanto o que nós estamos aqui a fazer é garantir que o Estado português vai ter acesso a capacidade de computação que depois pode distribuir pelos vários departamentos, pelos vários ministérios que tenham necessidade dessa capacidade de computação”, disse.

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O ministro afirmou também que a gigafábrica “está prevista não apenas para capacidade de computação e inteligência artificial para o Estado, embora o Estado deva lá concentrar toda a sua capacidade de computação”, mas que será aberta também à sociedade.

“Também para pequenas e médias empresas ou empresas que se queiram associar e, portanto, é um consórcio que está aberto às empresas portuguesas e que garante para o futuro que Portugal terá capacidade soberana de produção de inteligência artificial”, asseverou.

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Temas: Gigafábrica Gigafábrica Europeia Comissão Europeia
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