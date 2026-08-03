Europa prepara duro golpe contra Infantino: federações da UEFA ponderam retirar apoio à sua reeleição como presidente da FIFA

Tiago Ferreira Resende
Há 3h e 10min
Gianni Infantino, presidente da FIFA (Eric Gay/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Retirada de apoio de várias federeções poderá acontecer já nos próximos dias

A pressão sobre Gianni Infantino está a aumentar de forma significativa, com várias federações europeias a prepararem a retirada das cartas de apoio à sua recandidatura à presidência da FIFA.

A iniciativa, que pode culminar no fim de um reinado de 10 anos, surge depois do colapso do projeto privado que pretendia vender partes dos direitos do Mundial, um plano que foi travado quando associações da UEFA ameaçaram boicotar futuras competições organizadas pela FIFA.

Antes da crise da semana passada, 52 das 55 federações da UEFA tinham enviado cartas a apoiar um quarto mandato de Infantino nas eleições marcadas para março, ficando de fora apenas Alemanha, Roménia e Noruega.

Agora, segundo o The Guardian, um número crescente de países discute a revogação formal desse apoio, numa medida que poderá assumir a forma de uma retirada simultânea ou de anúncios individuais nos próximos dias. Qualquer federação que pretenda anular a carta terá de comunicar essa decisão à FIFA.

De acordo com o mesmo jornal, a retirada do apoio seria interpretada como um verdadeiro voto de desconfiança e aumentaria a pressão para que Infantino renunciasse ao cargo. O ambiente no futebol europeu continua tenso e existe um forte desejo de acelerar uma mudança na liderança da FIFA. Ao mesmo tempo, decorrem contactos com federações de outras confederações, numa tentativa de alargar a oposição ao dirigente suíço.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Apesar do fracasso do projeto FIFA Forward Enterprise, Infantino continua a contar com apoios públicos de várias federações asiáticas, incluindo Catar, Sri Lanka e Kuwait.

No entanto, responsáveis do futebol europeu questionam se todas essas associações têm plena consciência do nível de contestação que o presidente enfrenta. A Confederação Africana de Futebol e a Conmebol mantêm-se alinhadas com Infantino, tornando a Ásia e a América do Norte os principais campos de batalha na disputa pela liderança da FIFA.

Entretanto, intensificam-se os esforços para encontrar um candidato alternativo. Qualquer nome que avance para as eleições terá de reunir apoio significativo fora da Europa, especialmente na Confederação Asiática e na Concacaf. A capacidade de unir rapidamente as federações em torno de uma alternativa poderá ser decisiva para convencer o atual presidente de que a sua permanência na FIFA deixou de ser sustentável.

Gianni Infantino, de 56 anos, dirige a entidade máxima do futebol mundial desde fevereiro de 2016, altura em que sucedeu ao polémico Joseph Blatter. Antes disso foi secretário-geral da UEFA de 2009 a 2016.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Gianni Infantino FIFA Presidente da FIFA Federações europeias Apoios
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Desporto

VÍDEO: Bernardo Silva já se encontra ao serviço do Real Madrid

Há 1 min

Futsal: David Rodrigues junta-se à equipa do FC Porto

Há 16 min

Liga Europa: Benfica pode encontrar Aarhus ou Sabah no play-off

Há 42 min

OFICIAL: Borussia Dortmund paga mais de 30 milhões por pérola grega

Há 1h e 7min
Mais Desporto

Mais Lidas

Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

Ontem às 19:37

Avião da TAP que ia para Boston obrigado a divergir para os Açores após declarar emergência

Ontem às 17:06

Duas irmãs americanas ficaram hospedadas num pitoresco B&B inglês. O drama começou quando a chave do quarto se partiu

Ontem às 09:00

Aproveite o verão: segunda-feira já chove

1 ago, 19:33

Começou a viajar sozinha aos 13 anos e já visitou quase todos os países do mundo

1 ago, 11:00

"Tenho muito mais vida aqui": sem dinheiro para aproveitar a vida nos EUA, Paula mudou-se para Portugal

1 ago, 09:00

Menino de dois anos encontrado com vida após várias horas desaparecido em Vila Franca de Xira

Hoje às 08:23

Bebé de 14 meses atropelado por familiar fica em estado grave

Ontem às 09:16

Gasóleo sobe, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

31 jul, 11:18

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

30 jul, 11:03

O novo desafio dos millennials: fazer com que os monovolumes voltem a ser fixes

Ontem às 16:00

Exclusivo CNN Portugal: Um dos drones mais mortíferos dos EUA faz paragem técnica nas Lajes

Ontem às 12:34