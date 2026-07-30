Alckmin é oficializado candidato a vice de Lula para eleições gerais de outubro

Há 2h e 18min

Aos 73 anos, e 54 anos de vida política, Alckmin filiou-se no PSB em 2022, durante uma coligação política denominada de “frente ampla” e criada para derrotar Jair Bolsonaro

O atual vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, foi confirmado na noite de quarta-feira como candidato a vice pelo partido PSB de centro-esquerda, nas eleições gerais de outubro, em nova parceria com o atual Presidente, Lula da Silva.

Alckmin acumulou até abril deste ano o cargo de vice-presidente com o de ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), mas deixou a pasta, segundo as regras da legislação eleitoral, para disputar as eleições.

Durante cerimónia do partido em Brasília, Alckmin criticou o bolsonarismo, acusando o movimento de desvirtuar as palavra “Deus, pátria e família”, frase símbolo da extrema-direita.

Na presença de Lula da Silva, que compareceu à cerimónia, Alckmin disse ainda que "não é possível falar em liberdade querendo derrubar a democracia", e lembrou a tentativa de golpe de Estado após o resultado das urnas em 2022.

“Aliás, quem não acredita na democracia não devia nem disputar a eleição, não devia pedir voto. Se não acredita no povo, que deve ser o protagonista de todas as eleições, não deveria disputar eleição", completou.

Aos 73 anos, e 54 anos de vida política, Alckmin filiou-se no PSB em 2022, durante uma coligação política denominada de “frente ampla” e criada para derrotar Jair Bolsonaro do PL, e na altura candidato a reeleição.

Filiado por mais de 30 anos no PSDB, partido de centro-direita, Alckmin foi um crítico duro do PT e governou por quatro vezes, em períodos distintos, o estado de São Paulo, nunca governado pelos petistas.

Além de ser o estado mais rico do país, São Paulo é também o estado mais populoso do Brasil, representando 21% de todos os eleitores do Brasil, com 34,1 milhões de pessoas aptas a votarem.

A aproximação e amizade entre Alckmin e Lula é recente, uma vez que os dois já trocaram ofensas no passado e foram adversários políticos históricos, inclusive nas eleições de 2006, ano que Lula foi reeleito para um segundo mandato presidencial.

Em 2018, Alckmin também disputou a corrida pelo Palácio do Planalto, mas acabou em quarto lugar na primeira volta, tendo recebido apenas 4,76% dos votos.

À frente do Governo de São Paulo, Geraldo Alckmin ficou conhecido por privatizar empresas estatais, de gerir uma polícia violenta contra professores em atos grevistas, e pelas piadas repetidas e frases feitas.

Pela falta de carisma, recebeu na altura o apelido de “picolé de chuchu”, um gelado que, de tão insosso como o legume, não tem gosto nenhum.

No entanto, essa imagem mudou nos últimos anos, com o político tentou mudar a sua imagem pública, publicando 'memes' nas redes sociais, gravando vídeos humorísticos, e até a usar meias coloridas.

Desde a eleição de Lula, o então vice-presidente Alckmin passou a ter a simpatia da esquerda por se mostrar um aliado fiel do líder petista, e sem tentativas de retirar protagonismo ao atual presidente brasileiro.

Por ter governado o estado mais industrializado do país, Lula da Silva confiou-lhe o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) para facilitar o diálogo do governo petista com um setor tradicionalmente avesso à esquerda brasileira.

Em entrevistas, o vice-presidente brasileiro tem afirmado que “sempre foi bem recebido” no PT, descrevendo-se como “co-piloto” de Lula da Silva.

Num discurso no evento, o Presidente Lula afirmou poder “dormir tranquilo” com Geraldo Alckmin na vice-presidência.

“Com Alckmin, a gente nunca vai pensar que vai dormir e ter um golpe no dia seguinte de manhã”, declarou.

A frase é uma crítica indireta a Michel Temer, o então vice-presidente de Dilma Roussef em 2016, acusado pela esquerda brasileira de ter ajudado a arquitetar a destituição da petista.

No próximo domingo, o PT irá realizar cerimónia para oficializar a candidatura de Lula da Silva, que concorre a um quarto mandato, aos 80 anos, tendo presidido o Brasil pela primeira vez entre 2003 e 2010.