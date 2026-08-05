Várias pessoas esfaqueadas no centro de Londres

CNN Portugal , AG
Há 2h e 19min
Esfaqueamento em Covent Garden (James Manning/AP)
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Vítimas são todas do sexo masculino

Várias pessoas foram esfaqueadas no bairro de Covent Garden, no centro de Londres, esta quarta-feira.

De acordo com a Sky News, pelo menos quatro vítimas foram assistidas no local e posteriormente enviadas para um centro de trauma.

O alerta foi dado às 12:29, sendo que a Metropolitan Police já prendeu uma mulher de 47 anos. De acordo com o ramo de Camden, as autoridades acreditam que este caso está relacionado com um problema de saúde mental.

"Os agentes apanharam um par de tesouras no local", acrescentou a polícia.

Ainda segundo as autoridades, as vítimas são todas do sexo masculino e têm 34, 39, 42 e 52 anos.

A suspeita tinha consigo uma arma de ataque.

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Temas: Reino Unido Londres Esfaqueamento Covent Garden
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