Várias pessoas esfaqueadas no centro de Londres

Há 2h e 19min

Vítimas são todas do sexo masculino

Várias pessoas foram esfaqueadas no bairro de Covent Garden, no centro de Londres, esta quarta-feira.

De acordo com a Sky News, pelo menos quatro vítimas foram assistidas no local e posteriormente enviadas para um centro de trauma.

O alerta foi dado às 12:29, sendo que a Metropolitan Police já prendeu uma mulher de 47 anos. De acordo com o ramo de Camden, as autoridades acreditam que este caso está relacionado com um problema de saúde mental.

"Os agentes apanharam um par de tesouras no local", acrescentou a polícia.

Ainda segundo as autoridades, as vítimas são todas do sexo masculino e têm 34, 39, 42 e 52 anos.

A suspeita tinha consigo uma arma de ataque.