União Europeia ameaça reagir "rapidamente e com determinação" se Trump concretizar ameaças de tarifas alfandegárias

Há 1h e 36min

"As medidas unilaterais contra políticas legítimas são injustificadas", denunciou um porta-voz da Comissão Europeia

A União Europeia garantiu esta sexta-feira que irá reagir "rapidamente e com determinação" se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidir pôr em prática as suas novas ameaças de tarifas alfandegárias de 100%.

O presidente norte-americano ameaçou impor tarifas de 100% aos países europeus que aplicassem uma tributação sobre os serviços digitais.

"As medidas unilaterais contra políticas legítimas são injustificadas", denunciou um porta-voz da Comissão Europeia.

Donald Trump ameaçou impor tarifas de 100% aos países europeus que implementassem uma taxa sobre os serviços digitais, apesar do acordo comercial com a União Europeia que prevê um limite para as tarifas.

"Muitos países europeus estão a debater a criação iminente de uma taxa sobre os serviços digitais para empresas americanas. (...) Qualquer país que impuser tal taxa terá como resposta imediata uma tarifa de 100% sobre todos os bens enviados para os Estados Unidos. Esta tarifa anulará os acordos comerciais feitos com o país" em questão, escreveu o presidente americano na sua rede Truth Social.

Este novo gesto de pressão surge no dia seguinte à luz verde formal dada pelos países da União Europeia a um acordo comercial negociado no ano passado com os Estados Unidos.

Este acordo prevê um limite de 15% nas taxas cobradas sobre as importações europeias.

Mas, isso não é suficiente para Donald Trump, que quer atacar as chamadas barreiras "não tarifárias", ou seja, regulamentos europeus, particularmente na tecnologia e no ambiente, que acredita dificultarem as exportações americanas.

Recentemente, ameaçou impor uma tarifa de 100% sobre o vinho francês, se Paris não eliminasse o imposto sobre serviços digitais exigido às empresas tecnológicas.