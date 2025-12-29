"Uma coisa é ser ofensivo, outra coisa é atacar a casa dele". Trump "muito zangado" com alegado ataque da Ucrânia a residência de Putin

CNN Portugal , com Lusa
29 dez 2025, 22:44

Zelensky rejeita as acusações de Moscovo e diz que a Rússia está a tentar "minar todas as conquistas" alcançadas no âmbito diplomático

O presidente norte-americano, Donald Trump, assumiu estar "muito zangado" com o alegado ataque ucraniano a uma residência do presidente russo, Vladimir Putin, que Kiev diz ser "mais uma mentira" russa. 

"Esta não é a altura certa. Uma coisa é ser ofensivo, porque eles são ofensivos. Outra coisa é atacar a casa dele. Não é a altura certa para fazer nada disso, não o podem fazer. Fiquei a saber hoje pelo presidente Putin e fiquei muito zangado com isso", afirmou Trump, esta segunda-feira, na sua casa em Mar-a-Lago, na Florida, com o presidente israelita Benjamin Netanyahu a seu lado.

Trump contou ainda que Putin lhe transmitiu estar "muito irritado". "Sabe quem me falou disso? O presidente Putin falou-me disso. De manhã cedo, disse que foi atacado", contou, sublinhando ainda que esta foi uma das razões pelas quais "parou os Tomahawks" para a Ucrânia.

O presidente dos EUA recebeu Volodymyr Zelensky no domingo, para discutir a nova versão do plano norte-americano para pôr fim ao conflito, agora reformulado em 20 pontos após conversações com Kiev. 

Após mais de três horas de reunião, ambos afirmaram terem resolvido "mais de 95%" do documento, embora persistam divergências sobre o futuro do Donbass (leste da Ucrânia) e um eventual cessar-fogo. 

A evolução das conversações ficou, contudo, condicionada pelo ataque com drones que, segundo Moscovo, teve como alvo uma das residências de Putin na noite anterior. 

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, afirmou que o incidente levará a Rússia a "reconsiderar" posições negociais já alcançadas. 

A Rússia acusou a Ucrânia de lançar 91 drones durante a noite contra a residência de Vladimir Putin na região de Novgorod, alegação que Kiev denunciou como uma "mentira" de Moscovo. Volodymyr Zelensky, rejeitou de imediato as acusações de Moscovo, afirmando que a Rússia estava a tentar "minar todas as conquistas" alcançadas no âmbito diplomático.  

"Mentiras típicas da Rússia", declarou Zelensky. 

O Kremlin informou que, durante a chamada telefónica de hoje, Putin avisou Trump da intenção de rever alguns entendimentos prévios, enquanto o líder norte-americano se mostrou "indignado" com o ataque, que qualificou como uma ação "imprudente" de Kiev. 

Segundo a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, tratou-se da segunda chamada telefónica entre os dois líderes em 24 horas, depois de uma primeira conversa considerada "boa e muito produtiva" e realizada antes do encontro entre Trump e Zelensky no domingo na Florida.

