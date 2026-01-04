Trump atacou a Venezuela e prendeu o seu presidente. Isso é legal?

4 jan, 00:06

Embora muitos tenham comparado o esforço na Venezuela com o Iraque, a melhor comparação - e aquela que a administração aparentemente pretende fazer - é com o Panamá em 1989. E Noriega, por acaso, também foi detido a 3 de janeiro

Em 2 de novembro, a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, disse à Vanity Fair que os ataques terrestres na Venezuela exigiriam a aprovação do Congresso. Ela disse que se Trump “autorizasse alguma atividade em terra, então seria uma guerra, então (precisaríamos) do Congresso”.

Dias depois, responsáveis do governo Trump disseram em privado a membros do Congresso praticamente a mesma coisa - que não tinham justificação legal para apoiar ataques contra quaisquer alvos terrestres na Venezuela.

No entanto, apenas dois meses depois, a administração Trump fez o que anteriormente indicava não poder fazer.

Lançou aquilo a que Trump chamou um “ataque em grande escala contra a Venezuela” e capturou o seu presidente, Nicolás Maduro, para enfrentar acusações. E lançou este esforço de mudança de regime sem a aprovação do Congresso.

(Em novembro, Trump afirmou que não precisava de autorização do Congresso para a ação terrestre, mas essa não era claramente a opinião consensual na administração).

Parece que a missão está, por enquanto, limitada à detenção de Maduro. Mas, como observou Trump, ela envolveu ataques dentro do país - a mesma circunstância que alguns membros do governo indicaram anteriormente que exigia uma autorização que não tinha. A CNN noticiou no início de novembro que a administração estava a procurar um novo parecer jurídico do Departamento de Justiça para tais ataques.

E Trump, na conferência de imprensa deste sábado, falou repetidamente sobre não só prender Maduro, mas também governar a Venezuela e apoderar-se do seu petróleo - comentários que podem certamente ser entendidos como uma sugestão de que se trata mais do que prender Maduro.

Incêndio em Fuerte Tiuna, o maior complexo militar da Venezuela, visto à distância após uma série de explosões em Caracas, a 3 de janeiro de 2026. Os militares dos Estados Unidos estiveram por detrás de uma série de ataques contra a capital venezuelana, Caracas, no sábado. AFP/Getty Images

Ataques juridicamente duvidosos dentro de outro país - mesmo aqueles que têm como objetivo a remoção de um líder estrangeiro - não são inéditos na história recente dos Estados Unidos. Mas mesmo nesse contexto, este é notável.

Justificações inconstantes

Isso deve-se ao facto de a administração Trump ter tido muito pouco cuidado em apresentar um conjunto coerente de justificações ou um enquadramento legal para o ataque. E nem sequer parece ter notificado o Congresso com antecedência, o que geralmente é o mínimo necessário em tais circunstâncias.

Ainda não foi dada uma explicação completa da alegada justificação, mas os primeiros sinais são caracteristicamente confusos.

O senador republicano Mike Lee, do Utah, disse logo após os ataques que o secretário de Estado Marco Rubio lhe disse que o ataque era necessário para, nas palavras de Lee, “proteger e defender aqueles que executam o mandado de prisão” contra Maduro.

“Essa ação provavelmente enquadra-se na autoridade inerente do presidente nos termos do Artigo II da Constituição para proteger o pessoal dos EUA de um ataque real ou iminente”, disse Lee, um crítico frequente de ações militares estrangeiras não autorizadas.

Horas depois, o vice-presidente JD Vance repetiu essa frase.

"E um aviso para todos que dizem que foi ‘ilegal’: Maduro tem várias acusações nos Estados Unidos por narcoterrorismo“, escreveu Vance no X. ”Não pode evitar a justiça por tráfico de drogas nos Estados Unidos porque mora num palácio em Caracas."

Numa conferência de imprensa posterior, Rubio repetiu a frase de que os militares tinham estado a apoiar “uma função de aplicação da lei”.

Mas há muitas pessoas que vivem noutros países e que estão a ser acusadas nos Estados Unidos; não é habitual o governo dos EUA lançar ataques a países estrangeiros para os levar à justiça.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, participa num comício cívico-militar em Caracas, Venezuela, a 25 de novembro de 2025. Jesus Vargas/Getty Images/File

A administração também não havia indicado anteriormente que a força militar poderia ser legalmente usada por esse motivo.

Inicialmente, Trump ameaçou atacar por terra dentro da Venezuela para atingir os traficantes de droga - isto apesar de a Venezuela ser aparentemente um pequeno ator no jogo do tráfico de droga.

Mais tarde, a administração sugeriu que os ataques poderiam ser necessários porque a Venezuela enviava pessoas más para os Estados Unidos.

E depois, após ter inicialmente minimizado o papel do petróleo na campanha de pressão dos EUA contra a Venezuela e Maduro, Trump disse que pretendia recuperar “o petróleo, a terra e outros bens que foram roubados anteriormente”.

Os sinais eram suficientemente confusos para que até o senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul, em meados de dezembro, indicasse que a administração carecia de “clareza” nas suas mensagens.

“Quero clareza aqui mesmo”, disse Graham. "O Presidente Trump está a dizer que os seus dias estão contados. Isso parece-me que ele tem de sair. Se o objetivo é tirá-lo do poder porque ele é uma ameaça para o nosso país, então que o diga. E o que é que acontece a seguir? Não acha que a maioria das pessoas quer saber isso?"

Apesar do foco na operação de aplicação da lei no sábado, Trump disse na conferência de imprensa que os Estados Unidos iriam agora participar na gestão da Venezuela, pelo menos temporariamente. E falou repetidamente sobre o seu petróleo.

“Vamos reconstruir as infraestruturas petrolíferas”, disse Trump, acrescentando depois: “Vamos governar o país como deve ser.”

E mesmo que a administração tivesse apresentado uma justificação mais consistente, isso não significa que fosse uma justificação adequada.

Um memorando polémico de 1989

O exemplo mais recente de utilização das forças armadas dos EUA para a mudança de regime é, evidentemente, a guerra no Iraque. Essa guerra foi autorizada pelo Congresso em 2002. A guerra mais alargada contra o terrorismo foi autorizada pelo Congresso em 2001, após os ataques de 11 de setembro.

Desde então, as administrações têm procurado justificar várias ações militares no Médio Oriente utilizando essas autorizações - por vezes de forma dúbia. Mas a Venezuela está num teatro totalmente diferente.

Embora muitos tenham comparado o esforço na Venezuela com o Iraque, a melhor comparação - e aquela que a administração aparentemente pretende fazer - é com o Panamá em 1989.

Tal como na Venezuela, o líder do Panamá na altura, Manuel Noriega, estava sob acusação dos EUA, incluindo por tráfico de droga. E, tal como na Venezuela, a operação não foi uma guerra em grande escala, mas sim um esforço específico para retirar o líder do poder.

Em 1980, o Gabinete de Assessoria Jurídica do Departamento de Justiça concluiu que o FBI não tinha autoridade para deter e raptar um cidadão estrangeiro para ser julgado. Mas o mesmo gabinete de George H.W. Bush reverteu discretamente essa decisão no verão de 1989.

Um memorando escrito por William P. Barr, que mais tarde se tornaria procurador-geral nesse governo Bush e no primeiro governo de Trump, dizia que um presidente tinha “autoridade constitucional inerente” para ordenar que o FBI levasse pessoas sob custódia em países estrangeiros, mesmo que isso violasse o direito internacional.

Esse memorando foi rapidamente utilizado para justificar a operação de afastamento de Noriega. (Por acaso, Noriega foi capturado no mesmo dia que Maduro: 3 de janeiro de 1990).

Mas esse memorando continua a ser controverso até aos dias de hoje. É também uma concessão de autoridade extraordinariamente ampla, permitindo potencialmente a força militar dos EUA em qualquer lugar.

Transeuntes passam por contentores destruídos no porto de La Guaira depois de terem sido ouvidas explosões na Venezuela, sábado, 3 de janeiro de 2026. Matias Delacroix/AP

A situação na Venezuela pode ser diferente, na medida em que se trata de um país maior e mais difícil de controlar com o seu líder sob custódia estrangeira. Além disso, o país tem uma riqueza petrolífera significativa, o que significa que outros países podem interessar-se pelo que vai acontecer a seguir. (A China considerou o ataque um “uso flagrante da força contra um Estado soberano”).

Tanto na conferência de imprensa como numa entrevista à Fox News, neste sábado de manhã, Trump invocou a possibilidade de uma nova opção militar, reforçando que isto pode ser mais do que apenas prender Maduro.

Isso também significa que as questões sobre as autoridades legais de Trump poderão ser novamente postas à prova - tal como ele já as pôs à prova com os seus ataques legalmente duvidosos a alegados barcos de droga e outras ações na região.

O que é claro é que Trump está a tentar testar mais uma vez os limites da sua autoridade como presidente - e a tolerância dos americanos em relação a isso. Mas, desta vez, está a fazê-lo num dos maiores palcos de sempre. E a história da sua extrapolação da lei ainda não acabou.