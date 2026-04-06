Tripulação da Artemis II chegou à esfera gravitacional da Lua, prepara-se agora para captar algo raro

Há 47 min

Em breve atinge mais de 400.00 km de distância da Terra

Os quatro astronautas da missão Artemis II entraram na esfera gravitacional da Lua, na madrugada desta segunda-feira, avança a Reuters. A tripulação prepara-se, assim, para atingir a maior distância de sempre da Terra alcançada por humanos.

A bordo da cápsula Orion, a tripulação deve atingir cerca de 407.000 km de distância do planeta Terra, superando o recorde da missão Apollo 13 em 6.600 km. O momento ocorre durante o sobrevoo do lado oculto da Lua, a cerca de 6.440 km da superfície, numa fase em que o satélite bloqueia as comunicações com a Terra.

A missão, com duração aproximada de 10 dias, marca o primeiro voo tripulado do programa Artemis, que pretende levar novamente astronautas à superfície lunar até 2028 e estabelecer uma presença prolongada com vista a futuras missões a Marte.

O sobrevoo lunar, com início previsto para a tarde de segunda-feira, deve durar cerca de seis horas e colocará a tripulação em total escuridão temporária, uma vez que a Lua bloquea o contacto com a Deep Space Network da NASA. Durante esse período, os astronautas vão captar imagens detalhadas da Lua e da Terra, incluindo um raro momento em que o planeta surge no horizonte lunar.

Uma equipa de cientistas acompanha a missão a partir do Centro Espacial Johnson, analisando os dados e observações recolhidos durante esta fase crítica do voo.