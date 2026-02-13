Trânsito cortado na A1 em Vila Franca de Xira por risco de queda de placar

Há 1h e 14min

Corte junto às portagens de Vila Franca de Xira

O trânsito na Autoestrada do Norte (A1) está cortado desde as 05:40 junto às portagens de Vila Franca de Xira, Lisboa, no sentido Sul-Norte, por causa do perigo de queda de um placar informativo, disse fonte da GNR.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que este corte da A1 implica que os automobilistas tenham de sair para a estrada nacional 10, que liga Cacilhas e Sacavém.

A mesma fonte acrescentou que o corte do trânsito foi decidido por precaução e, pelas 07:30, não havia ainda estimativa sobre o tempo que demorará para resolver a situação.