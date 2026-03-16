Tivemos um olhar privilegiado na passadeira vermelha e nos bastidores dos Óscares. Venha espreitar

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Os melhores vestidos e os pormenores que fazem a diferença? Estão todos aqui

A passadeira vermelha dos Óscares é feita de grandes chegadas e pequenos momentos — os reencontros do elenco, os ajustes de última hora nos vestidos, a lenta caminhada em direção à entrada do Dolby Theatre, em Los Angeles. Na verdade, o que acontece fora do local e, mais tarde, nos bastidores, permanece muitas vezes na nossa memória coletiva durante mais tempo do que a própria cerimónia de entrega de prémios.

Estes são os looks que vão figurar nas listas dos mais bem vestidos (ou piores vestidos) durante décadas, e as interações entre celebridades que serão recortadas, transformadas em memes e partilhadas infinitamente. Este ano, a CNN pediu à conceituada fotógrafa Jennelle Fong para captar tudo: os looks imperdíveis e os pequenos detalhes que, certamente, iria reparar.

Dos tons pastel suaves à profusão de aplicações de penas, a noite mais estrelada de Hollywood falou por si. No entanto, há sempre um toque intemporal na ocasião. Desde a sua primeira edição em 1929, os Óscares têm refletido e moldado a cultura pop — um lugar onde o cinema e a moda convergem. E esta edição dos Óscares não foi certamente diferente.

Chase Infiniti, seguida pelas cascatas de folhos do seu vestido Louis Vuitton lavanda.

Odessa A’zion, vestindo Valentino, posa com Jessie Buckley, que usou um vestido rosa cai-cai da Chanel com uma estola de cetim vermelha. Buckley acabou por ganhar o prémio de melhor atriz.

Chloé Zhao, realizadora de “Hamnet”.

Uma rara aparição pública do lábio superior de Pedro Pascal, escondido debaixo de um bigode desde os tempos de "Narcos"

“Estampas florais? Para a primavera? Inovador.” Anne Hathaway pode ter-se inspirado em “O Diabo Veste Prada” ao usar Valentino

Michael B. Jordan ajusta o seu fato Louis Vuitton. Acabou por ganhar o prêmio de melhor ator.

Timothée Chalamet com camisa branca, gravata de seda branca e smoking branco, tudo da Givenchy

Rose Byrne com um vestido Dior bordado que se estendia atrás dela ao entrar no local

O vestido comprido branco Louis Vuitton de Emma Stone, com um elegante decote profundo nas costas, brilhou na passadeira vermelha

Vestindo um modelo Campillo feito à medida, a estrela da música country Shaboozey brilhou com joias Mikimoto.

Priyanka Chopra e Nick Jonas a usar Dior e Ralph Lauren, respetivamente.

A cauda de penas perfeitamente posicionada do vestido Chanel de Teyana Taylor

Laurie Feig

Casais presentes: Josh Safdie e Sara Rossein, à esquerda, e Mary e Ronald Bronstein

Alana Haim

Amelia Dimoldenberg, com um clássico Ralph Lauren, regressa como correspondente da passadeira vermelha pelo terceiro ano consecutivo

Jacob Elordi recorre frequentemente à Bottega Veneta para grandes ocasiões, incluindo os Óscares

Ajustes de última hora com Marlee Matlin, que ainda detém o recorde de vencedora mais jovem do Óscar de melhor atriz

O visual exuberante de Demi Moore nos Óscares, cortesia da Gucci

Bailarina Misty Copeland

Audrey Nuna (à esquerda) e Ejae, estrelas de "KPop Demon Hunters", chegam à passadeira vermelha antes da sua interpretação de "Golden", que mais tarde ganhou o prémio de melhor canção original.

A cauda do vestido de Renate Reinsve, estrela de "Sentimental Value", assentou perfeitamente na passadeira — com uma pequena ajuda.

Autumn Durald Arkapaw desfila na passadeira vermelha antes de se tornar a primeira mulher a levar para casa um Óscar de melhor fotografia

Uma estatueta dos Óscares feita de chocolate, à esquerda, e um retoque final na passadeira

Danielle Brooks combina com o local ao usar tons complementares de champanhe

Um divertido vestido Loewe usado por Inga Ibsdotter Lilleaas em “Sentimental Value”, filme que ganhou o prémio de melhor longa-metragem internacional

Kurt Russell capta um momento na passadeira vermelha.

A atriz Li Jun Li, de "Sinners", usa um vestido escultural com um espartilho criado por Gaurav Gupta

A cauda do vestido de Li Jun Li, que se assemelhava a uma fita, arrastava-se atrás dela na passadeira vermelha

Jack O'Connell exibe o seu sorriso natural depois de chegar usando um conjunto de dentes protéticos de vampiro, ao estilo de "Sinners"

Jayme Lawson brilhou com um vestido azul elétrico da Loewe, bordado à mão com franjas impressas em 3D

Kirsten Dunst posa com um vestido Celine de camadas enquanto o marido, Jesse Plemons, observa

Kevin O'Leary complementou o seu fato da D&G com um cartão colecionável de basquetebol cravejado de diamantes, que estimou valer 30 milhões de dólares.

Rei Ami posa para as fotos; sua colega de elenco, Audrey Nuna, aguarda nos bastidores

Uma lição de como combinar looks de casal com Paul Mescal, de Celine, e Gracie Abrams, de Chanel, marca da qual é embaixadora

A gravata borboleta de um convidado é ajustada antes de desfilar na passadeira vermelha

Wunmi Mosaku, com a barriga de grávida em destaque, num deslumbrante vestido verde bordado à mão da Louis Vuitton.

A atual vencedora do prémio de Melhor Atriz, Mikey Madison, usou um vestido Dior vermelho-sangue, quase da mesma cor da passadeira vermelha

Goldie Hawn e a filha, Kate Hudson, riem-se diante das câmaras

Agentes de segurança percorrem a passadeira vermelha antes do desfile

Amy Madigan chega aos bastidores depois de ter ganho o prémio de melhor atriz secundária pelo seu papel em “Weapons”, cerca de 40 anos depois da sua última nomeação

Sigourney Weaver momentos depois de apresentar os prémios de direção de arte e efeitos visuais ao lado de Pedro Pascal

O realizador de "Batalha Atrás de Batalha", Paul Thomas Anderson, aparece num ecrã na sala de imprensa nos bastidores. O filme ganhou os prémios de melhor filme, melhor argumento adaptado e melhor realizador.

Michael B. Jordan, estrela de "Sinners", com o seu Óscar de melhor ator, aproveita a ocasião

Paul Thomas Anderson exibe os seus prémios — três dos seis conquistados por “Batalha Atrás de Batalha” — nos bastidores.