Tiroteio provoca a morte de duas pessoas num restaurante na Áustria

Atirador tirou a própria vida no local
Pelo menos duas pessoas foram mortas esta quinta-feira no exterior de um restaurante na cidade austríaca de Linz, segundo um porta-voz da polícia local, acrescentando que a arma utilizada no incidente foi entretanto recuperada.
Segundo o jornal Kronen Zeitung, o incidente ocorreu numa situação de violência doméstica, tendo em conta que o atirador era familiar das vítimas.
O principal suspeito acabou por tirar a própria vida no local, elevando para três o número de mortos na sequência do ocorrido.