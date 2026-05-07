Tiroteio provoca a morte de duas pessoas num restaurante na Áustria

CNN Portugal
Há 26 min
Polícia austríaca

Atirador tirou a própria vida no local

Pelo menos duas pessoas foram mortas esta quinta-feira no exterior de um restaurante na cidade austríaca de Linz, segundo um porta-voz da polícia local, acrescentando que a arma utilizada no incidente foi entretanto recuperada.

Segundo o jornal Kronen Zeitung, o incidente ocorreu numa situação de violência doméstica, tendo em conta que o atirador era familiar das vítimas.

O principal suspeito acabou por tirar a própria vida no local, elevando para três o número de mortos na sequência do ocorrido.
