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Tiroteio na Amadora desencadeia operação da PSP. Suspeitos apanhados com armas

Daniela Rodrigues
Há 1h e 11min
Armas
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Foram emitidos quatro mandados de busca domiciliária

A Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Investigação Criminal da Amadora, realizou uma operação que culminou na detenção de um homem de 20 anos e na constituição de arguido de outro indivíduo, de 26 anos, por suspeitas relacionadas com posse de arma proibida.

A ação, realizada esta quarta-feira na Amadora, resultou do desenvolvimento de uma investigação iniciada após uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo numa zona considerada de especial criticidade do concelho. As diligências permitiram identificar suspeitos que alegadamente possuíam armas de fogo, levando à emissão de quatro mandados de busca domiciliária.

Durante o cumprimento dos mandados, as autoridades detiveram um dos suspeitos, que foi posteriormente libertado após ser ouvido no âmbito da investigação. Outro indivíduo foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.

No decurso da operação foram apreendidas duas caçadeiras, uma delas carregada e em condições de funcionamento, duas armas de airsoft (uma longa e outra curta) e dezenas de cartuchos e munições de diferentes calibres. 

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A investigação prossegue sob coordenação das autoridades competentes, com o objetivo de apurar todas as circunstâncias relacionadas com os factos em causa.

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Temas: Tiroteio na Amadora PSP Polícia de Segurança Pública Detenções Amadora
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Crime e Justiça

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