Tiroteio no Centro Islâmico de San Diego faz pelo menos um morto. Ameaça foi "neutralizada"

Pelo menos uma pessoa morreu num tiroteio no Centro Islâmico de San Diego em Clairmont, no estado americano da Califórnia. A informação foi adiantada por uma fonte policial à CNN Internacional.
A polícia da cidade pediu ao público que evite a área devido a uma alegada ocorrência de um atirador ativo.
SDPD is on scene at the Islamic Center of San Diego in the 7000 block of Eckstrom Ave for a reported active shooter.
— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 18, 2026
Pouco depois, a mesma autoridade anunciou que a ameaça estava neutralizada.
The threat at the Islamic center has been neutralized.— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 18, 2026
Durante a ocorrência, várias pessoas foram vistas a afastar-se do edifício, algumas de mãos dadas e a serem escoltadas por agentes da polícia, em imagens captadas pela afiliada da CNN KFMB.
Este centro é a maior mesquita do condado de San Diego.